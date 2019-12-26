他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

許多民眾聖誕節會與好友一起玩交換禮物，而每個人會收到什麼樣的禮物全看個人運氣。圖片來源／ingimage 分享 facebook

12月是聖誕月，除了在聖誕節收到禮物外，許多民眾也會與好友一起玩交換禮物，而每個人會收到什麼樣的禮物全看個人運氣。一位網友發文表示自己參加了聖誕交換禮物，換到一樣特別的東西，而這樣東西足足有半個人高，原PO請求網友跟他「以物換物」，貼文一出後，許多網友紛紛要求與原PO交換，並大讚原PO的禮物非常實用。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文並貼出禮物照片，而原PO收到的禮物正是一個洗手台，且從照片看起來足足有半個人高，他說自己騎著車將這個洗手台扛回家時，手臂感覺都快廢掉了，但由於這個禮物是對方費盡心思想出來的，加上自己又不想要賣出去，所以想要和大家用「以物換物」的模式交換，原PO說「拜託啦跟我交換，求你們了⋯」、「留言讓我知道有沒有收到比我這個扯的禮物」。

對此，許多網友紛紛留言，表示原PO的禮物很實用，價格也不便宜，「這個賣1200~1500之間，如果沒意外的話材質是430的，304價錢更貴（大概1500～2000），還是全新狀態下的價位」、「地區？這很搶手的，價格也不錯喔，超過一千」、「這禮物不錯啊，哈哈」、「很有創意，重點很實用餒」、「這禮物讚讚的，耐用耐刷空間大的」、「我怎覺得很實用」。

而有不少網友也分享自己交換到的奇耙禮物，「大學時抽到活跳跳的土虱，臉都綠了」、「抽到彈簧床墊，有沒有比你強」、「我家人換到一隻雞，活跳跳的雞」、「一對豬腿，雖然可以控肉」、「我收到尿桶」、「這禮物超棒的，我同事（男）收到一條腿欸」、「我們最猛的禮物是甘蔗一整隻沒削的」。