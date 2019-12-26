影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發

南韓江原航空開闢南韓襄陽往返桃園直飛航線，首航班機26日中午降落，桃園機場公司消防隊派出消防車噴水迎接，江原航空執行長趙成吉與桃園機場公司副總經理但昭璧等人在候機室共同剪綵，慶祝兩地空中交通直接串連。

江原航空是以南韓江原道襄陽機場為基地的航空公司，11月開闢襄陽至濟州島國內航線，規劃在2年內接收5架客機，開闢包括桃園、越南河內、香港、泰國曼谷等航點。

江原航空26日以波音737-800型客機首航桃園機場，搭載161名旅客前往襄陽。首航後規劃每天1班直飛往返襄陽與桃園，並計畫於明年1月底，開闢襄陽往返台中、高雄直飛航線，吸引台灣旅客前往江原道旅遊。

江原航空執行長趙成吉表示，目前台灣與南韓間的航班數非常多。江原航空選擇台灣人沒有那麼熟悉的江原道開闢航線，希望增加台灣旅客去南韓旅遊的新選擇，不再只有前往一些熟悉的大城市。也希望透過江原航空的直飛航班，讓台灣人看到江原道的美麗景緻。