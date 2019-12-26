影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發
南韓江原航空開闢南韓襄陽往返桃園直飛航線，首航班機26日中午降落，桃園機場公司消防隊派出消防車噴水迎接，江原航空執行長趙成吉與桃園機場公司副總經理但昭璧等人在候機室共同剪綵，慶祝兩地空中交通直接串連。
江原航空是以南韓江原道襄陽機場為基地的航空公司，11月開闢襄陽至濟州島國內航線，規劃在2年內接收5架客機，開闢包括桃園、越南河內、香港、泰國曼谷等航點。
江原航空26日以波音737-800型客機首航桃園機場，搭載161名旅客前往襄陽。首航後規劃每天1班直飛往返襄陽與桃園，並計畫於明年1月底，開闢襄陽往返台中、高雄直飛航線，吸引台灣旅客前往江原道旅遊。
江原航空執行長趙成吉表示，目前台灣與南韓間的航班數非常多。江原航空選擇台灣人沒有那麼熟悉的江原道開闢航線，希望增加台灣旅客去南韓旅遊的新選擇，不再只有前往一些熟悉的大城市。也希望透過江原航空的直飛航班，讓台灣人看到江原道的美麗景緻。
江原道位於首爾東側，主要城市包括春川、束草、江陵等，2018年舉行平昌冬季奧運，提升了國際知名度。江原道擁有相當豐富的旅遊資源，四季分明的自然景觀讓多部知名韓劇包括「太陽的後裔」、「鬼怪」、「冬季戀歌」等紛紛前往拍攝取景，並擁有多座國際規格滑雪場及度假村。韓國江原道政府目前更全力協助拓展觀光產業，針對一年四季都有特別的活動規劃，春天賞櫻、夏天水上活動、秋天賞楓、冬天滑雪及冰釣，提供旅客們旅遊新選擇。
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