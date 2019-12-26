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酒駕零容忍 民團籲候選人簽署酒駕防制宣言

2019-12-26 13:07聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020選戰倒數，台灣酒駕防制社會關懷協會、公民監督國會聯盟、代客服務推廣協會等團體，今天公布酒駕防制共同宣言，並公布已簽署「第十屆區域／不分區立委候選人酒駕防制共同宣言」的候選人名單，呼籲各候選人正視酒駕的嚴重性。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，截至12月25日，一共有44位區域立委候選人、不分區立委提名人76人簽署宣言，目前已經有7個政黨、120位候選人支持此行動。

共同宣言簽署內容一共五項，第一，各候選人認知並實踐酒駕零容忍、號召競選團隊及相關工作人員及選民共同實踐酒駕零容忍；第二，候選人本人承諾選舉期間，一旦酒駕涉及公共危險罪，將立刻退出選舉以示負責。

宣言第三點，承諾當選後，全力推動酒駕防制運動，候選人及團隊相關人員一旦酒駕涉及公共危險罪，立刻辭職下台，團隊相關工作人員為公務人員，一旦酒駕涉及公共危險罪，予以嚴厲處份；第四，承諾推動酒駕防制之政策及相關規範列入政見；第五，承諾團隊舉辦之聚會活動，席間將指定桌長、糾察，負責安排提供代駕、接送服務，讓參加者安全活家，達到酒駕零容忍目標。

酒駕關懷協會表示，到明天1月11日投票日之前，都歡迎各候選人持續加入簽署，名單也會持續公布在協會官網與粉絲專頁。

2020選戰倒數，台灣酒駕防制社會關懷協會、公民監督國會聯盟、代客服務推廣協會等...
2020選戰倒數，台灣酒駕防制社會關懷協會、公民監督國會聯盟、代客服務推廣協會等團體，今天公布酒駕防制共同宣言，並公布已簽署「第十屆區域／不分區立委候選人酒駕防制共同宣言」的候選人名單。記者／林麗玉攝影
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酒駕

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