酒駕零容忍 民團籲候選人簽署酒駕防制宣言

2020選戰倒數，台灣酒駕防制社會關懷協會、公民監督國會聯盟、代客服務推廣協會等團體，今天公布酒駕防制共同宣言，並公布已簽署「第十屆區域／不分區立委候選人酒駕防制共同宣言」的候選人名單，呼籲各候選人正視酒駕的嚴重性。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，截至12月25日，一共有44位區域立委候選人、不分區立委提名人76人簽署宣言，目前已經有7個政黨、120位候選人支持此行動。

共同宣言簽署內容一共五項，第一，各候選人認知並實踐酒駕零容忍、號召競選團隊及相關工作人員及選民共同實踐酒駕零容忍；第二，候選人本人承諾選舉期間，一旦酒駕涉及公共危險罪，將立刻退出選舉以示負責。

宣言第三點，承諾當選後，全力推動酒駕防制運動，候選人及團隊相關人員一旦酒駕涉及公共危險罪，立刻辭職下台，團隊相關工作人員為公務人員，一旦酒駕涉及公共危險罪，予以嚴厲處份；第四，承諾推動酒駕防制之政策及相關規範列入政見；第五，承諾團隊舉辦之聚會活動，席間將指定桌長、糾察，負責安排提供代駕、接送服務，讓參加者安全活家，達到酒駕零容忍目標。