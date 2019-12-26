吸藥不確實 半數肺阻塞患者方式不正確療效打折

慢性下呼吸道疾病位居台灣第七大死因，其中八成是肺阻塞（COPD）患者，急性惡化是其致死主因。台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，肺阻塞急性惡化與用藥情形息息相關，不過醫學會今年度調查顯示，高達半數患者並未將藥物吸到下肺部，可能因此療效不彰。

台大醫學院內科臨床副教授王鶴健表示，肺阻塞為常見的慢性下呼吸道疾病，初期症狀「咳、喘、痰」容易和感冒混淆而被忽視，因此超過八成患者確診時已是中重度。用藥順從性高的患者可降低四成四的急性惡化風險，正確用藥的患者可降低逾兩成死亡率。

肺阻塞主要藉由吸入性藥物治療與控制，不過患者用藥方式經常不正確。台灣胸腔暨重症加護醫學會今年針對168名患者進行用藥調查，導入電子儀器觀察病人吸藥方式、吸氣流速與藥物沉積肺部結果。結果發現，近五成二患者未將藥物吸到下肺部，近四成患者沒有在吸藥前先把氣吐完，近兩成吸藥後憋氣時間未達五秒，三成三患者並未在按壓吸入器的同時吸藥，其中多數為確診三年以內的「新手」。

羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽表示，正確使用吸入器的方式是，先把肺部的氣慢慢吐掉，如此等會吸藥才有足夠吸氣量。接著按壓吸入器，同時吸藥。

他說，謹記要閉氣五秒，倘若馬上吐掉，可能使藥物尚未均勻分布在呼吸道就被吐出，導致療效不彰。如果患者肺功能不佳，可考慮選用主動噴入式的吸入器。