氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

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大陸冷氣團今天下半天即將來台，中央氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，氣象局提醒，這兩個縣市今起至明天，有10度以下氣溫發生機率，要特別注意。

氣象局指出，今晚至明日受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，各地氣溫中部以北、東北部低溫14、15度，南部、花東地區16、17度。

其中，今天下午至明上午低溫黃色燈號（寒冷）區域為新竹縣、苗栗縣，有10度以下氣溫發生的機率，要特別留意。