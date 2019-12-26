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氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

大陸冷氣團今天下半天即將來台，中央氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，氣象局提醒，這兩個縣市今起至明天，有10度以下氣溫發生機率，要特別注意。

氣象局指出，今晚至明日受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，各地氣溫中部以北、東北部低溫14、15度，南部、花東地區16、17度。

其中，今天下午至明上午低溫黃色燈號（寒冷）區域為新竹縣、苗栗縣，有10度以下氣溫發生的機率，要特別留意。

氣象局提醒，低溫期間注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施，此外，農作物及水產養殖業注意寒害。

大陸冷氣團今天下半天即將來台，中央氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報。圖／氣象...
大陸冷氣團今天下半天即將來台，中央氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報。圖／氣象局提供
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