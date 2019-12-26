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影／串起客運環島網！ 北花客運「回遊號」超美亮相

2019-12-26 11:20聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

蘇花改將於明年1月6日下午4時全線通車，北花行車時間將可縮短30至40分鐘。

蘇花改北花客運將由首都、北客、統聯三家客運業者共85輛車投入營運，其中有11輛「北花線—回遊號」融入美學設計的車輛，不僅有乾淨白皙的簡約外觀，車內白色真皮皮革座椅搭配灰藍頭枕，全車附有USB、五星廁所、免費wifi及無障礙空間，堪稱全台最頂級客運，今上午試行從花蓮端花蓮車站啟程返回台北，這也代表將串起全台公路客運環島路網。

蘇花改歷時九年工程，通車後將加入春節疏運，交通部上半年已開放蘇花改客運路線申請，南港—花蓮路線由台北客運、統聯客運經營，板橋—花蓮路線遊首都客運經營，客運駛入花蓮後，北花行車時間將只有3.5小時。票價在320至352元之間。

公路總局主秘林福山也宣布，因應北花客運首度通車，三家客運業者在通車前期都將打出優惠價，統聯客運今天下午1時開始售票，北客、首都12月31日中午12時開始預售票。

公路總局台北區監理所科長張東閔表示，為了蘇花改通車後希望「到路通到哪裡、公共運輸就到哪」，北花線客運路線規畫籌措三年，三家客運公司經營後從南港、板橋往返花蓮，統聯、北客、首都24小時都讓民眾有車搭，以往都只能搭火車、鐵公路營運或走南迴，現在可多一個客運直達往返花蓮。

張東閔表示，北花客運為顧及安全，車輛打造都有防撞設備，由於車要經過八個隧道，車上備有有防煙面罩、手電筒等安全設備具備，駕駛也從公司內部集體教育訓練並認識隧道，三家客運業者85輛車、127名駕駛明天還將召回到南澳行控中心教育訓練，認識隧道設施並試行。為符合工時，人車比則達到1:1.5，不讓駕駛太疲勞。

事實上，20年前也曾經有一家業者經營北花客運，但當時是從台北行經基隆、東北角，走台二線濱海公路，接台九線蘇花公路到花蓮，六小時要價360元。

在早年北花客運停駛後，張東閔兩年前也嘗試搭公路客運環島，但他必須從台北轉運站搭統聯客運直接到高雄，轉國光客運1778到台東，再搭乘鼎東客運8119到花蓮，若要繼續搭公路客運環島，就必須再搭到花蓮客運1141上梨山，再轉1751、1764國光客運抵達宜蘭，從宜蘭再轉客運回台北，需要兩天。

張東閔說，北花客運啟用將代表串起全台客運環島路網，三小時就能從花蓮到南港、板橋，可在一天內無縫串起環島客運。

根據規畫，統聯客運投入30輛車，其中包含三輛大復康巴士，每天營業時間從清晨5時45分至晚間10時45分；票價方面，三排座椅票價320元、半票205元。通車後30天內，從明年1月6日至2月5日，祭出半價205元優惠，2月6日起恢復正常票價，周一12時至周五12時前全票290元，今天下午1時開始售票。

台北客運則投入22輛車，其中包含三輛大復康巴士，每天營業時間從清晨6時到凌晨0時，三排座320元、半票208元，四排座266元、半票171元，創下北花近年最低票價，1月6日至21日享半票208、171元，1月22日至29日享有85折優惠，後續恢復原票價，周一至周四全日優惠，全票290元。

首都客運投入33輛車，其中包含三輛大復康巴士，每天營業時間從清晨5時到晚間11時，三排座全票352元、半票226元，四排座全票290元、半票186元，1月6日至21日享半票226元、186元，1月22至29日享85折優惠，後續恢復原票價。

啟程後，統聯客運尖峰20至30分鐘一班車、離峰30至40分鐘一班，台北客運和首都客運北花路線則打出24小時不打烊服務，高尖峰時段每15分鐘發一班車，尖峰至少20分鐘到半小時一班，離峰則是30到60分鐘內一班，但半夜也幾乎每小時有一班。

北花客運車內白色真皮皮革座椅搭配灰藍頭枕，全車附有USB、五星廁所、免費wifi...
北花客運車內白色真皮皮革座椅搭配灰藍頭枕，全車附有USB、五星廁所、免費wifi及無障礙空間。記者侯俐安／攝影
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北花客運將由首都、北客、統聯三家客運業者共85輛車投入營運。記者侯俐安／攝影
北花客運將由首都、北客、統聯三家客運業者共85輛車投入營運。記者侯俐安／攝影
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北花客運有乾淨白皙的簡約外觀。記者侯俐安／攝影
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北花客運車廂內。記者侯俐安／攝影
北花客運車廂內。記者侯俐安／攝影
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北花客運將由首都、北客、統聯三家客運業者共85輛車投入營運。記者侯俐安／攝影
北花客運將由首都、北客、統聯三家客運業者共85輛車投入營運。記者侯俐安／攝影
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票價環島蘇花改

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