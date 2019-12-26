關節紅腫熱痛持續兩周以上 小心得了這個棘手疾病

一名年約50歲的眼鏡行老闆，幾個月前膝蓋關節腫痛，四處求醫未找出病因，持續服用止痛藥，症狀卻惡化，痛到不良於行，得依靠輪椅代步。最後轉診至過敏免疫風濕科就診，確診為類風濕性關節炎，透過藥物及生物製劑治療，病情才獲得控制。

成大醫院內科部過敏免疫風濕科主任翁孟玉說，類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫疾病，好發於中老年女性。由於免疫系統失控，攻擊自身關節滑膜造成關節紅、腫、熱、痛。若延誤就醫，關節嚴重變形，導致失能，甚至引發心血管、肺部病變等致命併發症。

由於類風濕性關節炎初期症狀與其它關節炎、運動傷害、痛風類似，容易延誤就醫。翁孟玉提醒，若有關節對稱發炎、以及早上起床特別僵便、疼痛的「晨僵」現象，持續兩三周以上，最好到免疫風濕科就診，釐清病因。

在治療上，翁孟玉說，第一線藥物為類固醇、非類固醇抗發炎藥物以及抗風濕藥物等。若效果不彰或疾病來勢凶猛，則考慮生物製劑治療。目前生物製劑眾多，例如可以單獨使用、不需搭配口服藥物的生物製劑，醫師依照患者個別情況選擇用藥。

翁孟玉以「從木棒變原子彈」來比喻類風濕性關節炎治療藥物的進步，療效顯著，且副作用低。目前健保有條件給付生物製劑，患者「達標治療」不是夢，只要依照醫囑治療，都有機會達到「幾乎感覺不到疾病存在」的目標。