禁巴拉刈、禁象牙製品買賣 明年上半年農業新制照過來

明年元旦開始，農委會上半年有多項與農民相關的新制與措施如下：

● 擴大試辦農業保險

增加桶柑、菇類、水密套、茶葉、葡萄的保單；木瓜保險的區域擴大，新增南投、雲林、高雄等地。對於投保的農漁民，農委會提供1/3至1/2之保險費補助。

● 擴大農機補助

為提高農業機械化程度，紓解農業人力不足及老化問題，並因應汛期搶收農作物需求，擴大推動農耕機械化，受理大、小型農機補助申請。

● 實施農業環境基本給付

非都市土地特定農業區、一般農業區的農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，給予「農業環境基本給付」每期作每公頃5000元，全年2個期作合計1萬元。農民1月2日至2月7日至公所或農會申報種植作物，抽查合格後即可領取。

● 水產養殖用電新優惠方案

水產養殖用電新優惠方案可解決現行業者因颱風豪雨緊急抽水或產季工作量增，造成用電量超過契約用量，而被台電處以1.6倍罰款問題，另因本方案用電越少優惠幅度越大，可鼓勵漁民使用節能設備。

● 禁止象牙製品買賣

正式終結現行國內象牙及象牙加工品買賣，達成全面禁止國內象牙相關製品交易。

● 農業經營準備金方案

為降低已取得農業經營場域者經營初期風險，由政府提供農業經營準備金，幫助農業公費專班、農校畢業生等新進農民穩定經營，安心從農；依給付對象不同，最高2年累計給付72萬元；109年6月實施。

● 調整休閒農場內得設置露營設施的比率及上限

修正公告休閒農業輔導管理辦法，露營設施最大設置面積以休閒農場內農業用地面積10%為限，且不得超過2000平方公尺。其範圍含適當之露營活動空間區域，應配置休閒農業經營所需其他農業設施，不得單獨提出申請。預計1月實施。

● 擴大青年從農創業貸款免息優惠措施

每一借款人最高貸款額度200萬元；自法規發布所定生效日起，新貸戶5年免息；舊貸戶於貸款剩餘期間內適用；除循環動用週轉金外，資本支出及週轉金適用免息範圍。3月1日實施。

● 禁用巴拉刈

「24%巴拉刈溶液」已禁止加工及輸入、禁止分裝，並從109年2月1日起禁止販售及使用。

● 推動農產品初級加工場管理制度

農民或農民團體以國產溯源農產品、驗證農產品、有機農產品、有機轉型期農產品或其他經中央主管機關指定的農產品為原料，在一定規模以下且合法的農產品加工設施，進行特定品項之加工者，得向直轄市、縣（市）主管機關申請登記為農產品初級加工場。1月中實施。

● 雲林虎尾馬光二期有機集團栽培區動土

台糖公司為配合國家推動有機農業，將原種植甘蔗供煉糖用的雲林虎尾馬光農場，轉型成立有機集團栽培區，未來全區200公頃將種植有機作物，為全台西部最大的有機專區。上半年動工。

● 鎖管棒受網漁業管理辦法

以棒受網漁法在沿近海海域捕撈鎖管的漁船為規範對象，漁船須依規定向主管機關提出申請，始得以棒受網漁具捕撈鎖管，以保護鎖管資源。2月1日實施。

● 新建造漁船應符合2007漁業工作公約附錄三之起居艙規定