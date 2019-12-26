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人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27聯合新聞網 綜合報導

原PO用氣炸鍋炸雞皮卻炸出一整瓶雞油，讓她直呼嚇死人啦。圖擷自臉書社團「氣炸鍋好...
原PO用氣炸鍋炸雞皮卻炸出一整瓶雞油，讓她直呼嚇死人啦。圖擷自臉書社團「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
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近期「氣炸鍋」深受家庭主婦喜愛，因為操作簡易又可完成多樣料理，連油炸過的食材都能將大量油脂去除，讓不少人將它當作做菜神器。有位女網友上網發文，表示自己買了30元的雞皮用氣炸鍋炸，結果炸出的油量有整整一瓶之多，而過濾後的油用來煎蛋餅相當好吃，就連炸過的雞皮都相當酥脆，口感不輸酥雞店賣的，令此許多網友驚訝連連。

原PO於24日在臉書社團「氣炸鍋好好玩-食譜分享」發文，並貼出一個雞精罐大小的瓶子，裡頭裝了滿滿一瓶的雞油，原PO表示「30元雞皮炸出來的油量，嚇死人啦」，她透露將氣炸鍋設置為200度20分鐘的模式，將雞皮全數炸過，並將雞油倒出用濾網過篩後就可以獲得這瓶雞油，如果炸出的雞皮不夠脆的話，可以將時間多設3分鐘，炸出的雞皮就會有酥脆的口感，而雞油拿來煎蛋餅，味道也相當不錯。

對此，許多網友紛紛留言，「雞皮買回家要先把多餘的油脂先去除，這樣炸起來才會不油膩」、「這個炒菜一定很讚」、「蝦米，最愛吃的雞皮這麼油真可怕」、「現在的氣炸鍋都可以油切，去油80%」、「雞皮炸過油都釋放出來了變乾了，哪裡來的吃油呢」、「分100次使用划得來」、「加油蔥更香哦」。

氣炸鍋食譜

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