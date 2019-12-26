國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

台北市率先推動百貨及量販店美食街內用者，全面禁用一次性餐具。本報資料照片 分享 facebook

明年元旦起政府提高基本工資、為社工加薪，延長幼兒托育補助年齡，還鬆綁國旅卡消費限制。擴大補助汰換老舊機車，不過經濟部對新購電動車的補助款將逐年縮水。另新增交通科技執法，新訂超跑、快速道路拖救費標準。

民生補助

●2-3歲幼兒托育費用延續補助

為銜接幼兒園就學，滿2歲至未滿3歲的幼兒續留公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心者，依家庭經濟條件補助送公托者每月3000-7000元不等、送準公托者補助每月 6000-1萬元不等。自己照顧或送非準公共化保母或托嬰中心領2500元。

為銜接幼兒園就學，滿2歲至未滿3歲的幼兒也會有補助。 記者董俞佳／攝影 分享 facebook

●機車汰舊換新補助

環保署擴大補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或符合7期排放標準的燃油機車；依照不同的車輛補助1000至5000不等。

●新購電動機車補助縮減

經濟部補助新購電動機車自1萬減為7000元，國產電池芯補助由2000元升為3000元，且階梯式逐年遞減補助。

經濟部的新購電動機車補助縮減，自1萬減為7000元。本報資料照片 分享 facebook

●機車駕訓班 提高補助至1300元

繼續推動「機車駕訓班補助專案」，提高補助金額由1000元至1300元，補助人數增加至1萬人。

●鬆綁國旅卡消費限制

可於平日下班時間使用，除了八大行業以外都可消費。

明年起國旅卡可於平日下班時間使用，除了八大行業以外都可消費。本報資料照片 分享 facebook

●身障者生活補助費調整

為鼓勵身障者使用日照及投入職場，放寬身障者日照機構服務使用者得請領生活補助費，最高為8499元。請領身障補助資格的不動產限額放寬，從650萬元提高為706萬元；身障者求職期間的所得，免計入家庭總收入。

生活新制

百貨公司業、購物中心及量販店業的餐飲場所提供消費者內用時，不得提供各類材質免洗餐具，且不得以餐具套塑膠袋裝盛食物，全台16縣市陸續實施。

●地震震度細分為10級

氣象局調整地震震度分級，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強，使震度影響的描述更符合實際感受。

交通新制

●辛亥隧道、西濱快區間測速

台北市辛亥隧道速限現為50公里，區間測速將針對超過速限10公里、即車速超過60公里以上的車輛進行取締；超速可處1200元到2400元罰鍰。另新增專抓跨越雙白線違規的影像監控系統。

台61線西濱快速道路觀音至新屋路段「區間測速照相」元旦啟用該路段時速限制為90公里，紅單罰鍰將從3000元起跳。

● 北市市民高架行駛路肩自動告發

台北市市民高架橋（中山北路到承德路區段）啟用影像辨識取締違規駛入的大貨車及行駛路肩的違規車輛車牌，自動執行舉證告發。

●超跑拖吊費 最高2萬元

國道低底盤或昂貴車輛拖救，依底盤高度及新車價值訂定拖救基本費率表，分別為1500元至2萬元不等。

●快速公路小車拖救 基本費1500元

小型車拖救里程在10公里以內，收基本費 1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里，每公里加收 50元。大型車依車種噸數，收取2625元至6825元之基本費，超出10公里之里程，每公里加收 55至85元。

新訂超跑的國道拖救費、快速道路拖救費標準。本報資料照片 分享 facebook

薪資調漲

●基本工資調漲

每月基本工資由2萬3100元調整至2萬3800元，時薪由150元調整至158元。

●社工加薪

公部門社工，將計畫性補助風險工作費納入薪資，正式編制社工人員調1810-3000元，約聘僱社工調1569-3000元。民間單位社工薪資改為第一年3萬4916元，調高雇主負擔勞健保費及勞退提撥金補助，預估1萬682位公部門及民間單位社工受益。

保險

●儲蓄險保費全面調漲

台、外幣保費都將調漲，預估明年保費上漲2%到3%。另，對70歲以上長者銷售有解約金的保單要錄音或錄影。保戶以貸款或保單借款資金繳保費，不得是投保前三個月內向同一銀行或保險公司貸款或保險單借款。

●住宅火險保障提升

在保費不變情況下保額提升18%，並增加搬家、房仲和證件補發等補償，還有颱風洪水理賠7000-9000元。

●健保投保金額第一級調升

配合基本工資調整，全民健康保險投保金額分級表修訂第一級，自2萬3100元調升至2萬3800元。 預估約293萬人每月健保費連動將漲10元、33萬人可少繳3元。

其他：

●違反學倫行為納「代寫」學術研究報告

科技部將「代寫」列為違反學術倫理的行為之一。如違反學倫，改採當事人任職機構先行調查，再送調查報告到科技部。違反學倫認定標準從嚴，就算沒有嚴重影響科技部審查判斷或資源分配，也可能構成違反學倫，只是懲處較輕。

●B肝等三款藥物放寬支付

擴增或放寬B肝藥、降血壓藥、思覺失調症藥物條件。B肝根除性治療含微波消融及冷凍治療放寬給付，增加臨床適用範圍；增加原罕病用之降血壓藥，給一般民眾治療家族性高膽固醇血症，以及思覺失調症新成分藥，增加臨床醫師及患者用藥選擇。

●資源回收關懷計畫到府服務

為減輕個體業者推車負擔及提高清除速度，環保署要求各縣市環保局清潔隊至需要協助的個體業者貯放場域，提供到府清運服務。

●台鐵商務專車恢復收取專車費

近期商務專車重新車廂設計打造，申請專開列車費用除按車種票價計費外，恢復以往的專車費，每公里96元。

●機齡超過26年飛機強制退場

依據「民用航空運輸業管理規則」第11條規定，民用航空運輸業使用之客機機齡超過26年者，不得使用。可減少飛機因受機械故障等因素導致異常事件發生，也降低航班延誤率。

●大型車行車視野輔助系統納入定檢項目

大型車應裝設合於規定的行車視野輔助系統或以下任一裝置：左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕、於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統、可顯示車輛四周影像之環景顯示系統。

●國際航線船舶燃油硫含量管制標準全面降至以重量計0.5%

我國籍國際航線船舶燃油硫含量管制標準由以重量計3.5%降至0.5%，並規定必須全程使用，可有效降低空氣中硫氧化物之排放。