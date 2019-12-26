郵遞區號改3+3 明年3月全面上路

郵遞區號3加2預計明年3月走入歷史。中華郵政公司表示，為讓投遞更順暢，郵遞區號3加3明年3月全面上路。未來地址有缺漏，透過6碼郵遞區號也能找到收件地，提升郵差準確投遞機率。

據統計，目前全台灣包裹每日處理量為13萬件，快捷2萬8仟件，掛號114萬件。現行郵遞區號命名規則為3加2，前3碼為行政區編號，後2碼為投遞段編號。有針對大宗收件戶如學校、公司所使用的「投遞專用號碼」，和一般住戶使用的「投遞區段序號」兩種。

中華郵政說，執行編碼擴充的背景為現行3+2碼郵遞區號後2碼，除提供40個編碼給大宗收件戶，其餘58個編碼給一般地址戶收件，許多投遞單位函件投遞區段超過58個，不敷使用。另因郵遞區號後2碼無法完全編入投遞區段，使部分郵件必需人工以地址判斷，除分揀速度緩慢外，也增加人工作業成本。

中華郵政說，新制上路後有四大優點，一是能增進分揀作業效率，完全對應投遞區段，分揀作業依後3碼編碼即可分揀至投遞區段，不需要背誦地址；二提升服務品質，讓郵務士可簡化分揀作業，加速郵遞時效；三是郵件作業流程簡化後，能降低人力成本；最後是提高大宗客戶投遞效率，針對政府機關、學校、公司及大樓等大宗直接編列後3碼，分揀處理時就能直接挑出。

至於新制推行的時程，中華郵政說，今年11月已於台北郵局電子郵件科封裝列印業務開始試行列印3+3碼郵遞區號，明年1月起先行測試外部客戶列印+3碼郵遞區號，目前洽定中華電信公司協助辦理，後續會陸續增加其他客戶協助辦理。3月起正式推廣至一般大眾使用新式郵遞區號。