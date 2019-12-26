紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

南投竹山紫南宮以發財錢母著稱，上午宣布將對錢母進行大改版，以鼠（數）來寶，在錢母圖騰上使用兩隻庚子鼠各抱如意和元寶，再環抱一個鑲有福字的大葫蘆，希望信眾們能再接續好運氣，作為今年鼠年的好兆頭。

主委莊秋安指出，錢母最初樣式以新台幣10元貼在祈福小卡，春節期間發給信徒，民國101年起生肖龍年開始，參考「龍銀」大小設計錢母，銅幣鍍上純金、純銀，每年元旦、大年初一免費發送生肖招財錢母，總吸引數萬人排隊搶拿。

莊秋安說，紫南宮錢母分為金幣、銀幣單枚錦袋裝，以及盒裝金、銀套幣組，錢母正面為土地公聖像，背面則刻著當年生肖、金銀財寶、吉祥好話、歲次某某年，每年都有新設計巧思，決定改版後，明年以好事發生鼠來寶來設計，尤其是盒裝套幣外盒，從簡單塑膠盒到鏤空雕刻木盒、直立式座架，質感每年進步。

竹山鎮紫南宮以主祀土地公婆，以求發財金聞名，每年依農曆生肖發行的招財錢母炙手可熱，每逢元旦、大年初一發送錢母時，僅去年排隊人潮就超過7公里，單日發出錢母數萬枚，也為紫南宮土地公傳奇再添一筆。