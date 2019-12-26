台灣鯛收購被批花生收購翻版 嘉縣養殖漁民繳交不熱烈

花生未收完，農委會最近又啟動台灣鯛（吳郭魚）產銷調節措施，針對雲嘉南及高雄養殖漁民，以每台斤25元、產銷履歷每斤26元，收購規格600公克台灣鯛，目標收800萬斤，執行期2個月；嘉義縣政府農業處漁業科統計，全縣收購目標1700公噸，至今共80名養殖漁民繳交61公噸。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，目標收購量難達成，漁民繳交不熱烈，主因是有4成漁民與雲嘉兩家大型水產加工廠有外銷契作，契作收購規格1斤以上，價格比政府收購價高，且目前池邊價接近收購價，預估過年前就會回穩，這次政府收購時機還ＯＫ，但收購未補助水產加工廠，加工廠進場意願不高。

漁業科說，台灣鯛因今年未受天災，產量略增3%，入冬後魚塭集中收成，加上烏魚殼集中上市排擠競爭等影響，造成短期市場壓力價格疲軟，為紓緩產地供貨壓力，穩定魚價，漁業署啟動產銷調節措施，讓漁民好過年。

嘉縣收購目標1700公噸，收購對象有養殖登記證及完成108年度放養量申報者，通過產銷履歷驗證優先收收購，每戶收購18公噸上限，繳交魚隻品質衛生須符合收魚合作社場要求，確保食安，收購規格600公克俗稱「菜魚」，是一般市場及超市規格，與契作外銷加工生魚片1斤以上規格 不同，目前池邊價每斤約22至23元。