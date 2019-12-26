氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

今天下半天開始，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫溜滑梯。中央氣象局表示，中部以北低溫14、15度，明天白天也不超過20度。此外，今年跨年夜受東北季風影響，低溫也只有14、15度。至於明年第一道曙光，西半部高山上比較有機會見到。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天白天各地仍是多雲到晴的天氣，原本預計晚上報到的東北季風，已經在今天上午升級為大陸冷氣團。氣象局預估今晚到明天感受最冷，中部以北、東北部低溫14、15度，南部、花東地區16、17度，感受明顯轉冷。

此外，明天白天一整天新竹以北、東北部高溫也不超過20度，中南部白天高溫雖然超過20度，但日夜變化溫度大，也要留意保暖，大陸冷氣團預計周末白天減弱。

雨勢方面，徐仲毅表示，明天雨勢不多，北部、東半部地區會有一些局部短暫雨，中南部零星降雨。周末起受到巴逢颱風帶來的南方雲系影響，周六下半天開始，由東往西、由南往北開始出現雨勢，降雨最明顯的時間是下周日，全台都可能降雨，特別是北部、東半部地區降雨會多一點。

至於今年跨年到元旦天氣如何，徐仲毅表示，屆時受到東北季風影響，迎風面也就是北部、東半部地區容易下雨，看到曙光的機率比較低。西半部天氣比較好，高山像是阿里山有機會見到曙光。