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雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今天下午12時33分起，全國將可陸續看見「日偏食」奇觀。各地因地理位置不同，發生時間略有差異。以台北市為例，日偏時從12時44分至15時32分，在14時14分的時候，太陽被遮蔽最多（食甚）。台北市立天文科學教育館特別開放觀測室，不過中央氣象局副局長鄭明典說，南、北雲帶接近中，今天台北看日偏食需要一點運氣。

台北天文館今天為日偏食特別開放觀測室望遠境及戶外廣場太陽投影屏，12時到16時開放太陽投影觀測，12時30分到16時在觀測室旁廣場16時開放太陽投影觀測、目視觀測，現場將發放日食扇、日食資訊。

不過鄭明典在臉書發文說，今天南方有颱風外圍的不穩定帶，北方有北風增強產生的鋒面雲帶，都往台灣接近中。若陰天雲層過厚將無法實際觀測日偏食，台北看日食需要一點點運氣。

這次日食各地所見食分均達0.4以上，也就是太陽直徑超過40%被月球遮蔽，而且越往南食分越大。台北市最大食分為0.44，相當於32.95%的日面被遮蔽；在屏東，將看到相當於39.7%的太陽表面都將黯然無光。

台北天文館提醒民眾，觀察日食時最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看，時間也不宜過長，更不可以肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性傷害。

今天下午12時33分起，全國將可陸續看見「日偏食」奇觀。圖／取自台北天文館官網
今天下午12時33分起，全國將可陸續看見「日偏食」奇觀。圖／取自台北天文館官網
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日食北市天文館

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