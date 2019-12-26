彭啟明：跨年夜東北風南下 看曙光恐怕要碰運氣

過去兩天回暖，明顯不像是12月底的溫度，在今天告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「天氣達人彭啟明」指出，上半天還是相當晴朗，但下半天開始，新的一波冷空氣南下，再度轉為典型東北風的天氣，這兩天各地的低溫都還有17-18度，中午的高溫約26-28度，隨著環境的轉變，北部東半部今晚將會感受明顯降溫。

他說，周五清晨及晚上，以及周六清晨，北部空曠地區低溫，有機會接近13-15度，都市可能14-15度，接近定義上的冷氣團的標準。

而冷空氣將會在周六白天到周日、下周一時稍減弱，會回溫2-3度，但他說，要留意周六晚上巴逢颱風的水氣，將會隨中層大氣的環流北漂到台灣附近，有機會在周六晚上開始到周日一，為台灣附近帶來水氣，各地有機會有明顯降雨，天氣也明顯轉變較為陰沉，山區會較有容易有明顯短暫雨勢。

他說，而下一波降溫會在下周二、下周三，也就是跨年夜當天晚上，也有波東北風南下，延續到下周三元旦的天氣，北部及東半部溫度也會下滑到14-16度，早晚有點涼，北東也有些陰沉，迎風面偶陣雨，如果要看曙光，恐怕要碰運氣，難度會較高。

元旦過後，周四五開始，天氣轉趨穩定，改為吹東風，天氣晴朗溫度回溫，彭啟明說，會有五六天很類似回暖的天氣型態，像是這兩天舒適的天氣，持續到明年1月上旬。