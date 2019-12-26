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傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今天上午各地為晴時多雲，天氣溫暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下午北台灣雲量漸增，傍晚起較強東北季風或大陸冷氣團快速南下，北台灣氣溫遽降，迎風面北部、東北部及東部轉有局部短暫雨，應注意天氣變化。明天迎風面仍有局部短暫雨，白天起北部平地漸轉乾。今天北部15至25度、中部16至30度、南部18至30度、東部16至28度。

明晨，以及明晚、周六晨，中部以北平地最低溫約可降至12、13度；台北市平地約降至13、14度；他說，有機率成為今冬第二波大陸冷氣團，要注意保暖

吳德榮表示，周六白天起至周日冷空氣減弱、氣溫明顯回升。周六晚起巴逢外圍水氣逐漸接近，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；周日各地不但皆有降雨機率、雨區範圍也擴大。

吳德榮說，下周一、下周二強度略遜於前波的東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨；中部亦有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣。跨年前後氣溫降至最低，中部以北平地低溫約可降至13、14度；台北市平地低溫約降至14、15度。

跨年前後北部、東北部仍有局部短暫雨，花東雲量多、亦有局部短暫雨的機率；中南部相對穩定，為多雲時晴。吳德榮說，北部、東半部的跨年、迎曙光活動有機率受到干擾。明年元旦白天略轉乾，迎風面北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫降雨的機率。不過，模式末期的模擬，有較大的不確定性，會再調整、應持續觀察最新資料。

傍晚起較強東北季風或大陸冷氣團快速南下，北台灣氣溫遽降。本報資料照片
傍晚起較強東北季風或大陸冷氣團快速南下，北台灣氣溫遽降。本報資料照片
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吳德榮冷氣團低溫跨年保暖

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