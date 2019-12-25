特生中心搜集全台116個動物路殺熱點 App提醒減速

農委會特生中心與民間業者開發App，行經動物路殺熱點時會提醒駕駛慢行。圖／特生中心提供 分享 facebook 歷時8年，農委會特生中心成立的「路殺社」與交通部高公局、公路總局合作，匯集全台16萬筆動物路殺時空資料，歸納出116個動物路殺好發路段，再結合民間科技業，開發全球第一個具有路殺熱點路段提醒功能的App及導航系統，當行經路殺好發路段時，會提醒用路人提高警覺或減速慢行。

特生中心日前完成全台動物路殺資料分析，以容易導致交通事故的中大型哺乳類動物、保育類物種、非保育類但容易在短時間內發生大量路殺的物種，以及常有動物聚集的路段等四個原則，歸納出全台116個容易發生動物路殺的路段，包括石虎、穿山甲、白鼻心、臺灣獼猴、領角鴞、陸蟹、青蛙、斑龜和遊蕩犬。

特生中心表示，與聯捷創新公司合作開發「Omnie Cue道路情報通APP」，以語音播報提前讓使用者知道即時路況和動物路殺好發熱點。另外，導航軟體開發商勤崴公司則將路殺熱點建置到「樂客導航王全3D」App，是全球第一個設有「路殺預警提示」的導航軟體，行經路殺熱點路段時，系統會顯示預警語音和圖片，提醒注意前方路段。

特生中心說，即日起將完全公開這些資料圖層，尋求各式跨界合作，歡迎任何企業、團體或個人下載使用資料，並透過創意發想產品化，落實到日常生活。希望願意提升用戶行車安全的汽機車廠商，也可將此項資料建置到新出廠的汽機車導航系統中，「讓所有的人和動物都能快樂出門、平安回家」。