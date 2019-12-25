蘇花安過了！可行性研究12月20日核定

蘇花公路改善工程，台9線道路B段從南澳到和平，出武塔隧道南口後與南澳南溪橋連接，跨越南澳南溪後銜接觀音隧道北口（圖）。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 蘇花公路改善計畫明年1月6日全線通車，不過針對瓶頸路段，交通部另提「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」10月報行政院，將再耗資360億接起東澳—南澳、和平—和中、和仁—崇德（大清水以南），預計2030年全線完工，行政院已在12月20日通過可行性計畫，後續仍要歷經綜合規畫與環境影響評估。

蘇花改過後還有21公里尚未改善，為了抗災一致性有做東澳—南澳、和平—和中、和中—崇德改善計畫，「蘇花安」按照契約東澳—南澳是明年6 月完成期末報告，和平—和中、和中—崇德是明年12月完成期末報告。

據規畫，「蘇花安」針對蘇花改與蘇花公路共線路段，分三路廊改善。其中，「東澳至南澳」段長約9.4公里、經費約207億元;和平至和中段長約4.8公里經費約52億元；和仁至崇德段約2.4公里及1公里隧道局部改善，經費約100億元，交通部10月已完成可行性評估報告並報行政院。

蘇花公路改善工程全長38.8公里，分成蘇澳—東澳、南澳—和平、和中—大清水，耗資551億。歷經9年施工，去年2月5日蘇澳—東澳完工後，南澳—和平、和中—大清水原訂明年春節前通車，三度提前通車，不斷被質疑是為明年1月11日大選釋放利多。

就在總統宣布1月６日如期通車之際，交通部也宣布針對蘇花公路後續路段改善部分，已將「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」報行政院，交通部說明，「蘇花安」是指東澳—南澳、和平—和中、和仁—崇德，也就是蘇花改未接起的三瓶頸路段，預計耗資360億經費，2030年全線通車。

對於「蘇花改」加「蘇花安」成為「蘇花高速公路復辟」，交通部日前曾強調「沒有復辟的問題」，新路線環境衝擊小、工程造價低、可行性高，與蘇花高速公路完全是天壤之別，主要是東澳—南澳段，原本蘇花高是採靠山側方案，會經環境敏感地帶、地質衝擊高，「蘇花安」則採靠海段經原有鐵道隧道；和平段較單純，僅再做一座橋銜接；最南段過去要挖全新隧道，蘇花安則利用兩隧道中挖短隧道銜接。

交通部日前指出，由於東澳—南澳段若沒有截彎取直、未來貨車增加，安全堪慮，但為顧慮環境、經費及工程可行性，這次完全摒除之前蘇花高速公路路廊。至於可行性評估時程大幅提前，則是因為蘇花改工程團隊對此路段橋樑、隧道已有充分經驗，經各方專家及兩大顧問公司論證後才加速提出。