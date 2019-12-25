台灣原民青年與毛利族交流 促國際接軌

教育部為促進與國際接軌，推動高中原住民學生青年領袖培育計畫，近三年與紐西蘭原住民毛利族交流，讓紐西蘭更了解台灣原住民文化特色，也持續提升台灣原住民學生青年領袖人才的國際視野。

教育部表示，此計畫2013年開始實施，定位為原住民學生的「教育希望工程」，目標在深化原住民文化內涵，並促進國際接軌。過去以原住民文化與探究、領導特質與溝通等兩大課程群組為主。去年起擴大為全國三區三階段輔導，聚焦原住民學生多元智能培育，強調體驗探索，建構合作與團隊對話機制，持續培養有理念、高執行力、視野宏觀的各階層原住民領導人才。

教育部表示，他們2017年開始委託台東女中辦理國際參訪交流計畫，每年9月帶領計畫高階結訓學員、輔導老師前往紐西蘭進行南島毛利語言文化交流，並與我國駐外單位、紐西蘭官方及非官方組織深入探討各項議題。團員除要在出發前先閱讀相關指定書籍及文獻，也須先參加參訪議題的相關研習會議，包括紐西蘭教育、經濟、文化、政治、毛利原住民議題的經營與運作等，以利交流時更充分了解對方，提高學習成果。