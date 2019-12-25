青少年不重三師 電競、網紅成首選

金車文教基金會對11至18歲的青少年進行問卷調查，發現新興行業成為年輕人的首選。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 青少年最想成為職業電競選手，未來最期待「隱形斗篷」的問世！金車文教基金會對11至18歲的青少年進行問卷調查，發現有別於傳統的三師（醫師、律師、會計師），新興行業成為年輕人的首選。專家分析，新興行業其實是舊有科系的重新整合，譬如YouTuber需要商業企畫、表達、剪片、行銷等能力。

世代嚮往大不同

金車執行秘書陳建志指出，總體來說26.9%的青少年最想成為電競選手或遊戲設計師，其次是廚師或美食評論家（21.7%）與直播網紅（19.2%），其中男女的志向大不同，男生最偏好電競選手（46.3%），女生則青睞美容彩妝師（29.3%）。

金車總幹事曾清芸分析，有別於過去眾人趨之若鶩的「三師」，現今社會出現了新三師（禮儀師、美容師、形象管理師），原因或許在於舊三師的高門檻，且未來有被AI取代的可能，相較之下新三師的門檻低，工作內容哲則重視人際關係的經營，因此受到愈來愈多年輕人的嚮往。

「新興行業的本質是舊有科系的重新整合。」深耕技職教育的NGO「Skills for U」執行長黃偉翔表示，他建議年輕人可以先考慮未來想從事的工作，再依據工作所需的技能與知識，選擇高中職及大專院校的科系，才有機會從新興行業中脫穎而出。

最期待隱形斗篷

「青少年最期待的科技產品竟然是哈利波特中的隱形斗篷！」曾清芸表示，高達45%的青少年懷抱這個希望，原因可能是青少年不想面對現實中的許多問題。此外，在哆啦A夢的眾多神奇道具之中，73.3%的青少年最想要任意門。

然而年輕人也對未來科技發展感到憂慮，陳建志指出，46.9%的青少年最害怕「工作被機器人取代」，更有62.3%擔憂科技將帶來更多社會問題。陳建志表示，以核心素養為重心的108課綱才剛上路，為了因應新世代的生活方式，培養「科技素養」刻不容緩。

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