空汙遊行提4訴求 望政府勿卸責

公民團體將舉行反空汙遊行，提無煤台灣，永續健康等4大訴求。（photo by簡碧卿／台灣醒報） 分享 facebook 「無煤台灣，永續健康。」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃25日指出，公民團體將在29日舉行《1229／反空汙遊行》，遊行主要包括自由呼吸，呼吸自由；民主能源，氣候民主；平等呼吸，健康平等；無煤台灣，永續健康等4大訴求，請蔡政府不要逃避責任。

六輕能禁燒煤

環保聯盟副秘書長賴佩茹說，總統蔡英文一再強調要讓台灣成為更好的國家，但更好的國家不應只在於主權、經濟與人權。她直言，台灣以彈丸之地在擁抱高耗能低產值的產業，其能源的人均消耗量也名列前茅，這不僅造成台灣空汙，也是氣候變遷的幫兇。她問，蔡總統是否願意以2050零排碳為目標，並設定年減3.3%的政策。

台西鄉六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河提到，空汙嚴重影響中南部民眾的健康，呼籲政府應拯救雲林沿海人民呼吸健康與河口漁農產業，讓六輕盡快禁燒生煤褐煤、VOCs排放，應由國家經第三方專業檢測監督，六輕用水應用海水淡化，並拆除集集攔河堰，復育垂死的母親之河濁水溪。

藍綠意見不一

台灣樹人會常務理事潘翰聲也表示，國民黨過去推動核電跟燃煤來加入減煤的行列，但我們希望他不要藉著減煤來推核電，因為核四廠如果要重啟很困難。他指出，核四廠有兩個機組，其中很多二號機的重要零組件都搬到一號機去了，也被監察院糾正。他直言，如果真的重啟，發電量也只有規劃的一半，更何況根本做不到。

至於民進黨的部分，潘翰聲表示，民進黨要推動燃氣，可國民黨連燃氣都不接受。民進黨和他皆認為，燃氣是一個過渡方案，終究要走到綠能，可是速度要怎麼走、路徑要怎麼走，這是必須探討的。民進黨認為要做燃氣，所以要用力的推天然氣接收站，那他們並沒有反對天然氣接收站，只是認為過渡方案不能造成永久不可損傷的後果。

潘翰聲指出，藻礁是7千年的生態資產，不應該為了短期的過度方案而毀掉長期的生態資產。他們呼籲民進黨，既然現在全民都有減煤的這個共識，而國民黨也說要減煤，今年台灣已經無任何核電廠的擴建計畫，也沒有燃煤電廠擴建計畫。

他建議，民進黨既然已經推2015非核家園政策，不妨也來推「無煤的家園。將現在已經有的燃煤電廠，所有的什麼時候除役期程一個一個列出來」，無煤家園的時間表就出來了。他質疑，這麼簡單的事情，為什麼民進黨不願意做？

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