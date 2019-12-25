外送員條例擬全時段理賠 共享協會籲懸崖勒馬

台北市政府擬透過「台北市外送平台業者管理自治條例」要求平台業者提供外送員「外送服務期間以外發生事故」之保險理賠，社團法人台灣協作暨共享經濟協會（ SEAT ）今天重申，支持提供外送員完足妥適之保障，但對於台北市政府草率粗糙的立法過程、對外送平台運作之誤解以及缺乏對等溝通之管道，表達遺憾與擔憂。

台北市議會法規委員會昨決議臨時新增但書「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」，若通過，不但不符合比例原則，且是否會產生「一日外送員、終生意外險」之道德風險，進而違反保險法的基本意旨，不得而知。

平台業者普遍擔憂，若政府要求平台不論外送員執勤與否皆要提供「全時段」的保障，可能出現眾多機車騎士透過平台註冊帳號「搭便車」取得全額全責傷害險的漏洞。若無「執行勤務」的理賠義務衡量標準，保險公司勢必提高保費，平台也只能透過設置服務時數門檻控管成本，屆時將大幅限縮服務時數未達門檻之外送員上線接案之權益，零工經濟的彈性與選擇將不復存在。外送員跨平台註冊帳號現象普遍，若於非外送期間發生意外該如何判定哪個平台與保險業者如何理賠，也須納入考慮。

協會指出，近期積極與產險公會、保險業者研議適合外送員之「碎片式」的保險型態，意即外送員透過APP平台上線接單後，保險立即啟動，當完成送餐任務後，保障也跟著下線，勞動部、金管會皆已積極協調規劃。台北市政府若一意孤行自創「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」的「全時段」保險，將使原本協議中之碎片式保險胎死腹中，各界數月的努力也化為烏有。

外送員權益保障、維護消費者權益、增進道路安全、促進平台產業發展四個面向不可偏廢，協會強調，懇請台北市長柯文哲、局長賴香伶懸崖勒馬，並會同產發局、交通局等單位，召開公聽會或聽證會傾聽民間與業界聲音。各界已於自治條例草案期間即提供諸多建言，遺憾市府意見蒐集流於形式。自治條例此刻已進入台北市議會法規委員會討論，協會表示，盼條例通過以前，市府與議會能廣納各界建議。再次呼籲柯文哲市長審慎評估，回歸理性討論，避免競逐加碼，才能創造多贏之政策。