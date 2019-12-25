越南豬肝醬驗出非洲豬瘟病毒核酸 學者：不該給人吃

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，日前在市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸，已無傳播力，為了民眾安心將於月底前完成下架。 （農委會提供）中央社 分享 facebook 我國針對來自中國大陸、越南、韓國分律賓進口的純肉罐頭、含肉罐頭進行檢驗，其中一件來自越南「越南豬肝醬」罐頭在12月9日，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，衛福部食藥署要求業者清查回收，食藥署表示，下架是基於消費者食用上心靈感受，因此仍請業者下架，同時建議民眾不要吃；至於究竟此產品國內究竟進口多少總數，食藥署說還在清查。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，越南來的豬肝罐頭驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，代表越南在發生非洲豬瘟後，仍把感染非洲豬瘟的豬，拿來製造豬肉產品，他認為，這罐頭產品應該是在發生非洲豬溫後所製造的。

他表示，罐頭是進口的，這些罐頭經過高溫蒸煮過的，要感染非洲豬瘟的機率幾乎沒有，但即便如此也也不應該，因此我國因此要把同批罐頭都下架，不能再賣，用病豬做產品在賣，在防疫方面，影響不大，也不會感染我國國的豬。

賴秀穗說，風險相對比較大的是沒有經過高溫蒸煮的火腿、醃漬香腸、臘肉，病毒會在裡面存活，這次菲律賓與印尼感染非洲豬瘟，這些地方國土都沒有與中國大陸連在一起，如同南北韓與大陸相連，他推估，印尼與菲律賓會感染非洲豬瘟，應是靠著境外移入，或者旅客把受到感染的肉品、醃漬品帶回來，她認為這些東西應該要下架。,

賴秀穗表示，若是豬肝罐頭雁出非洲豬瘟病毒核酸陽性被吃到，這罐頭是經過高溫蒸煮過的，人吃了沒有問題，但利用病豬製作的產品，本就不應該給人吃，應該要下架。