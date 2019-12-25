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影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31聯合報 記者侯俐安／即時報導

蘇花公路改善工程1月6日將全線通車，穿梭在隧道間帶領工班勇闖第一線的工程人員中，可見多名七、八年級生，其中23歲的許諺宸更從四年前建中畢業後，中斷升學自願投入蘇花改工程。當同學們開始進入繽紛的大學生涯時，他帶著工班們在第一線開挖，他們必須冒著岩層隨時可能湧水抽坍的風險，一米一米往前推進，如今終於迎接蘇花改通車。

頂著工信工程協理廠商、泉億工程有限公司總經理的頭銜，許諺宸雖然今年剛滿23歲，但入行卻已11年，從小在家族企業長大的他，受到家人耳濡目染，當其他同齡孩子還在沙地玩玩具挖土機時，他已開著真正的怪手穿梭工地。建中高中畢業那年，他為了蘇花改中斷求學，參與這難得的工程，實地參與工程從中學，如今已經第四年。

由於家中從事工程工作，加上自己也對工程很有興趣，完成林口發電廠運煤碼頭岸後，隨著承包商工信工程參與了蘇花改興建工程，這一投入就是四年時間，在一座座幽暗無關的隧道裡埋首奮鬥，「我們從B段南澳到和平段開始參與，從挖土、破碎、出渣，都由我們負責。」家人同意順從他的意願、讓他實際嘗試。

四年來，許諺宸負責管理、帶領前線工班開挖。他說，開挖最困難的莫過於無法知道接下來的岩層「是硬是軟、是脆弱是安全」，因此每次進行時都必須一米一米小心前進，避免抽坍顯。他曾在開挖過程中遇到湧水，必須打支撐鋼管排水，也曾在隧道外頭大雨時，遇到隔壁隧道抽坍的驚險經歷，但這些他都認為是讓他功力大增的難得經驗，「我不後悔」，隨著蘇花改將通車，許諺宸也將回到學校生活，他希望能考上土木系繼續在這領域發光發熱。

在蘇花改工程人員當中，留著一頭長髮的大眼正妹蕭欣怡特別顯眼，七年級後段班的她是台大土木系畢業的高材生，從大四那年準備國家考試，一畢業就考取公職，成為公路總局新進工程司。

她曾在2011年剛入公路總局時到蘇花改受訓半年，後來雖然調回台北，但2016年她主動再向長官提出希望到蘇花改接受磨練，於是她捨棄辦公室工作，帶著行囊再度回到南澳，從此開始她的工程司職務。

蕭欣怡身為觀音隧道主辦，從當年看著一片荒煙蔓草，歷經動土典禮到完工，雖然在團隊中最年輕，卻必須協調各個年紀有如自己爸爸、爺爺的前輩，她非常感謝前輩們願意教她、帶著她成長，也從中看見每一個單位為了工程退讓、配合與協調的過程，成就這長達九年的重大工程。

蘇花改仁水隧道。記者侯俐安／攝影
蘇花改仁水隧道。記者侯俐安／攝影
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七年級後段班的蕭欣怡。記者侯俐安／攝影
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連結觀音、谷風隧道的鼓音橋。記者侯俐安／攝影
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蘇花改工程中多名幕後功臣是七、八年級生，左起蕭欣怡、藍彤康、許諺宸。記者侯俐安／...
蘇花改工程中多名幕後功臣是七、八年級生，左起蕭欣怡、藍彤康、許諺宸。記者侯俐安／攝影
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蘇花改南澳

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