六旬糖尿病婦打針到低血糖沒感覺 突昏倒丈夫嚇壞搶救

今年62歲的黃阿姨12年前因酮酸中毒昏迷緊急送加護，經檢查是因糖尿病、不再分泌胰島素導致，從此需打胰島素過活，卻沒發覺胰島素針劑造成習慣性低血糖，直到某天血糖驟降昏迷，丈夫開始害怕妻子在睡夢中昏迷喪命，還好醫師協助換針劑，終於不用再為控制血糖，總活在低血糖威脅。

糖尿病治療仰賴飲食、生活型態調整、運動、體重控制以及藥物，而藥物治療又分口服錠劑及針劑皮下注射劑型，其中皮下注射針劑藥物主要包含兩大類為胰島素及俗稱「瘦身針」的腸泌素，其中胰島素是目前效果好的降血糖藥，但混型胰島素因固定比例的中長及短效胰島素使劑量調整不易。

三軍總醫院新陳代謝科主治醫師劉智軒表示，需於飯前施打的混型胰島素會造成血糖快速下降，若糖友未能在15至30分鐘內進食，就會容易低血糖，之後的高血糖反彈機會更高，使血糖波動更不穩定，再加上胰島素是合成荷爾蒙之一，體重也容易增加。

三軍總醫院糖尿病中心衛教師陳思羽說，從兩年前開始三總將每天早餐、晚餐前需各打一劑的混型胰島素，改為只需早上打一劑腸泌素加一劑基礎胰島素，注射時間更彈性，因腸泌素屬「智慧控糖」是增強胰島素分泌以葡萄糖依賴性方式抑制胰高血糖素分泌，可有效降低血糖又減少低血糖風險。

一般來說，糖尿病患者應將糖化血色素控制於7%以下，當每增加1%，就會增加16%心衰竭發生率，三軍總醫院新陳代謝科門診從去年開始收治34名平均年紀約60歲第二型糖尿病人，糖尿病史幾乎都超過十年的這些患者都須依賴預混型胰島素治療，但控血都不起色，平均糖化血色素約8.6%。

劉智軒表示，將針劑治療改為一劑腸泌素加一劑基礎胰島素後，治療3個月後發現病人體重平均下降2.5公斤，糖化血色素降低1%。而在連續血糖偵測儀數據中也顯示高血糖比率改善17%，血糖達標率增加20%，四項血糖變異度中三項指標也有達到統計學上的穩定性。