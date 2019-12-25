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少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

登山溯溪時，山澗溪水別生飲，小心得到寄生蟲病！中國陜西一名12歲少女出現咳嗽、胸痛等症狀，左肺下葉甚至出現「空洞」，最後確診為肺吸蟲感染症，一問之下才知少女經常喝小溪流的水，因而喝進大量寄生蟲卵。

根據中國大陸《西安網》報導，陝西洋縣的12歲少女小美（化名），過去身體一直很好，卻突然出現咳嗽、血痰、胸痛和腹瀉等症狀，且左肺下葉「空洞」且有胸水。原被當地醫院診斷為結核病，但到了西安市胸腔科醫院進一步抽血檢查後，發現嗜酸性細胞增高，進而懷疑是寄生蟲感染。經醫師問診後得知，小美家住山區，經常喝山間溪水，檢測後也證實小美感染的是肺吸蟲，所幸及時就醫，經過治療後已無大礙。

「肺吸蟲病」主要是透過生飲溪水、或是生吃淡水蝦蟹而感染。由於肺吸蟲蟲卵會存在於山澗溪水和淡水的水生植物上，經食入後幼蟲脫囊穿透腸壁，再通過血液侵入肺部引起發炎，患者通常會出現咳嗽、鐡鏽色痰、咳血、胸痛、呼吸困難及支氣管擴張等，長期感染的患者肺部纖維化與肺結核類似。

中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢表示，過去台灣有因生食菱角而感染肺吸蟲的案例，但現在這樣的寄生蟲病幾乎已在台灣絕跡，無須過度擔心。

但王任賢表示，到山林遊玩仍不可生飲溪水，即便沒有肺吸蟲，看起來乾淨的山泉溪水等表面水常有阿米巴原蟲，可能導致腹瀉、下痢、發燒寒顫、拉血便，甚至可能跑到肝臟、腦部等形成肝或腦膿瘍；而地下水則可能遭受糞便污染，生飲而導致細菌性腸胃炎。因此建議不論是山泉水、地下水，都要煮沸後才飲用。

山澗溪水別生飲，小心得到寄生蟲病。記者楊雅棠／攝影
山澗溪水別生飲，小心得到寄生蟲病。記者楊雅棠／攝影
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寄生蟲咳嗽淡水

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