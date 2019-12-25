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約80萬人臥床需牙齒照顧 全台卻僅有93醫執行

2019-12-25 16:19聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

玉山銀行今捐贈36組攜帶事牙科診療設備等，讓牙醫師能夠無後顧之憂出發。記者陳雨鑫...
玉山銀行今捐贈36組攜帶事牙科診療設備等，讓牙醫師能夠無後顧之憂出發。記者陳雨鑫／攝影
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有重度身障、失能長輩、遲緩兒童等需求的患者，口腔不健康而未就醫，長期下來恐引發全身性疾病，嚴重可能危及生命，這類患者多數伴隨行動不便或是長期臥床，具居家牙醫治療的患者粗估有80萬人，據衛福部統計，就診率不到三成，目前全台僅93名牙醫師執行居家牙科醫療，而攜帶的器械所費不貲，讓許多牙醫師心有餘而力不足，玉山銀行今捐贈36組攜帶事牙科診療設備等，讓牙醫師能夠無後顧之憂出發。

牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源說，願意走出診間協助做居家牙醫治療的牙醫師，多數都是在做功德，前進居家，牙醫師必須攜帶超過40公斤的裝備，且大包小包，都是牙醫師必須要自己出錢，帶出診間的醫療團隊的人力費用、交通費等統統全包，過去幾乎沒有人願意當傻瓜。

王棟源說，民國一百年以前，牙醫師出診不在健保費用中，牙醫師為了貼補一些，僅與患者酌收三百元，直到民國一百年後，牙醫師執行偏鄉或居家醫療等，納入健保給付範疇，也從一開始的1950點，提升至前年爭取到的5700點，讓願意投入的牙醫師逐年增加，前年僅46人、去年83人，今年93人。

桃園牙醫師公會副理事長簡志成說，健保署提高牙醫師居家醫療的給付後，也將行政作業流程簡化，大幅提升牙醫師投入的意願，不過，牙醫師執行居家醫療時，交通過程以及重裝備等，一天大約僅能執行三到四名個案，且每個個案的狀況不同，有些僅是需要洗牙，但有些恐需要拔牙等。

簡志成說，為增加牙醫師投入的意願，近年也積極在爭取以5700點為基本點數，依照執行任務的難易程度，額外給予加值，才有機會能因應未來超高齡化社會。

衛福部長陳時中今也出席活動，他說，目前希望各縣市衛生單位能盤點有需要的患者，讓當地的牙醫師公會可以直接媒合牙醫師到居家協助，降低牙齒不健康所帶來的風險，未來將不斷向各縣市衛生局倡議。

到宅牙醫醫療服務，目前針對的對象為長期臥床之特定的身障患者、失能老人等，可協助牙周病緊急處理、牙周敷料、洗牙、牙周暨齲齒控制、塗氟、非特定局部治療、特定局部治療、簡單性拔牙等、單面蛀牙填補等。

玉山銀行今宣出36組攜帶式牙科診療設備組、22組生理監視器，給全台22縣市牙醫師...
玉山銀行今宣出36組攜帶式牙科診療設備組、22組生理監視器，給全台22縣市牙醫師公會，供應給有需要的牙醫師使用。記者陳雨鑫／攝影
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