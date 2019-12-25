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玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

過去登上玉山主峰前的鐵鍊區，雪季常有大量積雪難行。圖／玉管處提供
過去登上玉山主峰前的鐵鍊區，雪季常有大量積雪難行。圖／玉管處提供
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時序入冬，玉山群峰進入雪季期間，雖然不再有「靜山」，但由於最近經常發生山友不慎墜谷事件，玉管處呼籲山友從事登山活動，需克服極低氣溫的嚴酷氣候，除了留意身體狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備與雪地經驗，以及行前應有的雪地訓練更是重要，同時因山峰線墜崖失蹤傷亡事件高 ，玉管處宣布雪季不受理單日往返申請。

玉山國家公園指出，園內除台灣第一高的玉山主峰，更有玉山主群峰線、馬博橫斷線、八通關日治越嶺道、南二段等知名長程登山路線，地理位置獨特、是台灣高山少數仍保存原始風貌的地區，但在超過3000公尺以上高山在冬季的氣溫亦降至0度左右，如接續冷氣團或寒流來襲，高山地區即換上雪白冬衣，登山步道也會結冰難行。

玉管處表示，非雪季期間，在玉山山脈山區陡坡、裸岩、崩塌地或斷崖等地形從事登山活動，原本就很容易導致意外發生，何況是在冬天因低溫步道容易結冰，又遇到布滿岩石或惡劣的地形的步道上，在其結冰或甚至覆蓋冰雪之後，導致墜崖（失蹤、傷亡）事件的風險就非常的高。

同時強調雪季登山除了克服腳下的困難外，還要面對惡劣的氣候如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等，若無經驗者，遭遇天氣突然的變化時，可能會因應變不及而導致無法挽回的意外發生。

而雪季攀登必備裝備，包括冰斧、冰爪、安全吊帶、頭盔、攀登繩等，此外應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員也最好具備實地雪地登山經驗，或曾參加過雪地登山技術，並攜帶足夠的雪地裝備再出發上山，領隊或教練若發現有隊員身體不適，應負起責任立即應變處置，切莫拖延或漠視隊員身體狀況，以免導致無法挽回的遺憾。

雪季登山若遇冰雪岩混合地形，需小心謹慎通行。圖／玉管處提供
雪季登山若遇冰雪岩混合地形，需小心謹慎通行。圖／玉管處提供
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玉山主峰風口雪季常有大量積雪，呼籲山友小心通過。圖／玉管處提供
玉山主峰風口雪季常有大量積雪，呼籲山友小心通過。圖／玉管處提供
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玉山國家公園低溫山友

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