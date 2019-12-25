影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

歷經九年、耗資551億，隨著南澳—和平、和中—大清水段即將完工，蘇花公路改善工程明年1月6日將全線通車。

完工後的蘇花公路將舊台9線縮減18.65公里，台北到花蓮行車時間將可從3.5小時節省為2.5小時，北花距離縮短1小時，初期開放小客車、大客車通行，3到6個月後評估開放大貨車，仁水隧道開放機車通行，蘇花改宜蘭段隧道預計明年4月啟動區間測速。

蘇花公路改善工程全長38公里，2011年3月21日正式開工，分為蘇澳—東澳、南澳—和平、和中—大清水段，其中蘇澳—東澳已於去年2月5日通車。南澳—和平路段包含長達13公里的隧道、3.4公里的橋梁與3.6公里的路堤；和平—大清水段隧道包含7.8公里的隧道、0.2公里橋梁及1.1公里路堤。

其中，蘇花改計畫南澳—和平段，總改善長度19.8公里，其中隧道長達13公里，最長的兩座隧道，觀音、谷風隧道座落於此，觀音隧道7.9公里、谷風隧道4.7公里，由60公尺長的「鼓風橋」銜接，為避免民眾出隧道後馬上又進隧道，橋梁也採遮光罩連接為隧道形式。

蘇花改通車將面臨第一個春節連假疏運，全線交通控制暨機電管理系統的「南澳交控中心」擔負四工處全區路況監視、交控及機電設備運作管理、交通管理策略、交通事件通報及應變處置、連續假期疏運管制措施等任務。交控中心預估，除夕將可增加1000至1200車輛數，尖峰時刻增加300至400輛次，北花旅行時間可節省30至40分鐘。

蘇花改蘇花改除了交控中心人員之外，還有納入自衛消防編組、事故處理小組、地磅站人員、專責警察、消防分隊等救災支援編組，若遇到緊急事故也會多方通報、隧道廣播，24小時不間斷監控機電系統。另據統計，今年1月至12月12日宜花地區交通事故281件，蘇花改A段交通事故18件，違規車通報約1492件，包含多件隧道機車誤闖事故。