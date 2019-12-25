不是禁了嗎？ 為什麼乳製品還標示「反式脂肪」

我國從去年7月就禁止國內食品不可使用不完全氫化油，以免民眾攝入反式脂肪。但為什麼有些食品包裝上的營養標示中還有「反式脂肪」？食藥署指出，不可使用不完全氫化油，主要是為了杜絕人工反式脂肪，但某些食物中仍存在天然反式脂肪，因此標示中仍需清楚標明，讓民眾選購食品時可以留意成分。

食品藥物管理署在闢謠專區中表示，許多研究證實，攝取反式脂肪，與罹患心血管疾病風險的增加具有相關性。由於過去蛋糕、甜點、酥皮、薯條等製作過程中，常使用不完全氫化油以增加口感及風味，並延長保存期限，卻也是人工反式脂肪的主要來源。

食藥署企科組科長林蘭砡表示，食藥署去年7月1日開始食品中不得使用不完全氫化油，主要是為了杜絕食品中的人工反式脂肪，但不代表杜絕了所有的反式脂肪。例如牛、羊等反芻動物特殊的消化道細菌作用，會將牧草發酵產生反式脂肪，因此乳製品中也會有天然的反式脂肪。另外，有些油品在精製過程中，也可能會產生反式脂肪。

林蘭砡說，除了禁止食品使用不完全氫化油來減少人工反式脂肪的來源外，食藥署也要求無論來源是天然或加工氫化產生的，營養標示內都要標示反式脂肪項目。除非食品中確實沒有反式脂肪，或符合規定中得以零標示的條件，反式脂肪含量才可以標示為0。