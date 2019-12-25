「越南豬肝醬」罐頭 驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

防治非洲豬瘟，我國針對來自中國大陸、越南、韓國分律賓進口的純肉罐頭、含肉罐頭進行檢驗，其中一件來自越南「越南豬肝醬」罐頭，12月9日被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，衛福部食藥署從12月11日起，要求業者清查回收，必須在12月底回收完成。

此罐頭雖然驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，但沒有疫病傳播風險，食藥署食品組組長蔡淑貞表示，基於消費者食用上心靈感覺，還是請業者下架，同時建議民眾不要吃；至於究竟此產品國內究竟進口多少總數，食藥署說還在清查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第15次會議；會議重點在討論春節邊境、防疫補強，以及境內仍有九場進行廚餘養豬，卻沒有取得檢核，地方政府以及環保單位應限期完成清查。

農委會副主委黃金城表示，截至12月18日為止，這件來自越南「越南豬肝醬」罐頭已經回收529罐。

蔡淑貞表示，接獲通知就會請地方衛生局追查，由於這產品比較特殊，是來自越南的豬肝醬，目前地方衛生局回報，都是出現在專門賣東南亞食品的店販售，至於回收量各地方衛生局還在回報；只要衛生單位要求業者下架回收，業者基於自主管理的情況下，依照食安法與消保法，退貨是可以接受的。

蔡淑貞表示，這罐頭是來自越南合格的製造廠生產的豬肝醬，至於其他批次的產品，是否也有同樣的問題，已透過外館協助清查。

農委會表示，從11月14日針對中國大陸、菲律賓、越南、韓國韓肉罐頭、醬汁、雜項調製食品(含乾燥肉塊及豬肉萃取物，包括泡麵內的料理包進行採樣抽檢，抽驗15個樣本中，12月9日驗出來自越南「越南豬肝醬」罐頭在，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，11日通知業者下架、清查、回收；12日召開跨部會研商會議，停止受理越南熱加工豬肉製品輸入查驗；17日取消越南豬肉產品核准輸入。

農委會主委陳吉仲表示，考量罐頭的原料裡面，含有非洲豬瘟病毒核酸陽性，根據國際相關規範，傳播非洲豬瘟風險非常低，但為了確保消費者、考慮食品安全的角度，因此會跨部會禁止越南肉製罐頭輸入，下架回收是確保消費者權益。

農委會副主委黃金城表示，這現象代表豬隻感染非洲豬瘟，不論是發病前、發病中，或者部分死亡，有可能被拿去做加工，在罐頭生產的過程中，並不知道豬肉的來源已經被感染，還是在發病過程中趕快屠宰，就會有這樣的狀況，但這與非洲豬瘟疫病傳播無關，只不過是用了斃死豬拿去做肉品罐頭。