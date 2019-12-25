韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

網友貼出南韓好市多與台灣不同之處，其中洋蔥酸黃瓜友固定份量，讓網友笑稱台灣人去會氣死。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

逛完好市多後，許多人會到出口的用餐區吃熟食區或賣場販賣的食物。不過在其他國家的好市多卻有不一樣的配置。有網友就在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享南韓好市多的特色，據網友透露，同樣的狀況在台灣很多人可能會氣得牙癢癢。

網友23日在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，分享南韓好市多與台灣不同的地方。這名網友表示，在南韓的好市多沒有「用餐區」，且搭配熟食的「洋蔥」及「酸黃瓜」份量都是固定的，不像在台灣可以供民眾自由取用。

在網友提供的照片中，可見南韓好市多出口的確空蕩蕩的，沒有放置座椅供民眾用餐。而醬料區也不像台灣擺放多台機器，只有三罐醬料供顧客取用，洋蔥和酸黃瓜都已分裝好一盒。讓原po直言：「這在台灣很多人會氣得牙癢癢吧？」

其他網友看完在底下留言：「合理推測阿珠媽的戰力破表！」、「在台灣改成這樣會被很多優質客人罵死」、「這樣很好阿不會浪費」、「刁民會氣到中風」；也有其他知悉韓國好市多的網友提到其他分店的狀況，「大邱好市多有用餐區啊！」、「有些分店還是有位子啦，洋蔥跟酸黃瓜也是給拿」、「其實他們原本也是無限量阿，但是也是因為有洋蔥乞丐才改的」。