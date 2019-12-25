食藥署春節食安稽查 聚焦網路熱搜伴手禮

農曆春節將至，食藥署今天啟動春節食品稽查，聚焦網路熱搜的伴手禮、零食，以確保食安；同時提醒民眾，採買年貨時應檢視外觀、注意保存條件及有效期限。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉辦「109年春節食安守護」記者會，宣布將與各大食品業者合作進行春節複合式稽查，針對網購食品製造端、販售端及各大餐廳通路，加強食安把關。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，這次專案預計在年前稽查70家通路、270個據點、抽驗1300種食品，包括賣場、超市、量販店、年貨大街等通路販售的蔬菜、水果、肉品等，以及各大餐廳推出的年菜。

此外，隨著網路進步，愈來愈多民眾會以網購購買年節伴手禮。陳姿伶強調，今年也將針對70家線上熱門食品業者進行稽查，強化源頭製造業的控管、退換貨定型化契約等，稽查結果將於明年1月中旬公布。

陳姿伶說，根據歷年稽查結果，過去違規樣態主要以農藥超標、防腐劑違規、過期食品及交叉汙染為主。

陳姿伶也提出年貨採購3準則，首先是檢視外觀，掌握「先看後聞」，不選外包裝破損或有腐敗味的食品；其次是適量採買，勿大量囤積食物，注意食品需冷藏或冷凍儲藏；最後注意保存期限有無標示清楚，確保食安。