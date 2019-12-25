尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

不是尿得乾淨等於不會發炎，一名30多歲的女性，工作忙碌，每次都憋到不能再憋才去上廁所，為了抓緊時間上班，每次都會「用力排尿」以瞬間完結如廁時間，擔心尿沒排乾淨，最後還會用手加碼推下腹部兩下，盡可能把尿液排出，某次健檢發現尿液中有潛血反應，起初以為是膀胱癌，最後證實是排尿的錯誤動作，讓膀胱發炎。

研究顯示，女性若是長久以來用力解尿，膀胱會失去彈性，也可能因為腹部加壓，導致骨盆底肌肉鬆弛，增加尿失禁、骨盆底器官脫垂風險。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主任葉劭德表示，適度腹部力量排尿並不會導致上述的風險，但若是習慣擠壓腹部，達到完全解尿的方式，就會增加風險，特別是「膀胱三角區炎」。

葉劭德說，臨床上有非常多的女性，習慣用手擠壓腹部，好讓尿液可以排乾淨，這個動作非常危險，長期擠壓腹部，膀胱的三角區會首當其衝，血管容易破裂，進而造成發炎，像是該名個案，透過尿液潛血發現有出血的症狀，初期會以為是膀胱癌、泌尿道癌等。

葉劭德說，為了釐清不是癌症造成，有時候還要做到膀胱鏡才能確認，大多的情況，女性常常是反覆性膀胱發炎或是早期的間質性膀胱炎，且多數女性患者都有用手擠尿的習慣。

他強調，女性鮮少有膀胱出口阻塞的問題，排尿時，無需加碼擠壓，正常放鬆排尿即可，也不用擔心尿不乾淨，尿液在膀胱中會造成病變，若是為了對準馬桶，腹部微微用力即可，不用用吃奶的力量排尿，這些都有損膀胱功能。