春節加班機超過上限罔顧地安？ 學者說話了

春節疏運僅剩一個月，有航空業者不滿交通部民航局要求春節加班機突破現有830架次上限，質疑此舉是罔顧地面安全。對此，學者抱持不同看法。

開南大學空運管理學系系主任盧衍良說，地安事件的確保與每天總和起降架次無絕對關係，全世界許多航行量多的機場，不見得有地安事件，重點是在人員的紀律跟SOP遵守，才能有效根治地安問題。

盧衍良說，春節疏運是公共利益的確保，民航局依據民用航空法第59條，有權責去協調公司做航班的調整，「不能因為怕地安事件超標就不增加航班，是本末倒置的作法」。機場雖有起降額度限制，經計算還有空間可以提高航權，都是在合法操作範圍內。

盧衍樑表示，基本上地安事件較容易發生狀況為地面作業車輛碰撞，影響是個別航機，不易造成全面性影響。反觀飛安事件，當落地滑出跑道，會把跑道整個占住，屆時影響區域更廣、更全面。

長榮大學航運管理系教授黃泰林說，地安事件跟是否超過桃機現有830架次上限，沒有一定關聯，不過他也希望交通部或是民航局在回應民眾旅運需求的時候，也要思考如何跟安全取得平衡。

另外，黃泰林說，面對春節疏運將至，桃機更要注意的人力是否不足，不只航空公司可能面臨人力緊繃問題，航管人員、維修人員同樣要注意。

黃泰林說，飛機只要按步驟保養，以現有航空公司的運能來說，面對春節疏運是可以吸收的，反而是人員勞累的問題要更加重視。