獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

桃園機場春節加班機上看840架次，遠超過機場原始設計量負荷，班次密集容易提升地安危險因子，考驗著空勤、地勤人員的作業。圖為桃園機場南跑道頭航機排隊起飛畫面。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

桃機今年地面安全事件不斷，次數已超過國際標準，交通部一再強調地安的重要性。不過今天卻有航空業者表示，交通部民航局與交通部在明年春節疏運規劃上不同調，要求春節加班機突破現有830架次上限，質疑此舉罔顧地安。對此，民航局及交通部都做出回應。

據了解，前天春節疏運協調會上，交通部航政司長葉協隆還特別要求相關單位注意地安。如今本報接獲航空業者投訴，在近日接獲相關協調時，多數業者雖認為機場緊繃，若有旅運需求可以靠放大機型來緩解，但民航局顯然與業者的期待背道而馳。

該業者說，民航局昨天發布的新聞稿卻提及「考量民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在大陸部分繁忙機場設有上限，即各方上海浦東147班、廣州九班、深圳23班及杭州17班，北京因無航空公司提出需求，爰不予安排，至於其餘機場則無班次上限。」遭業者質疑「桃機真的能無上限？」

根據國際標準，每10萬架次只能發生兩起地安事件，桃機一年起降架次約25.6萬架次，今年頂多只能發生五起，不過累計到10月已發生八件，其中三件因未更換飛機、因此並未列入地安事件，但五次事件也已「達標」。且桃機亦曾表示，週轉率已經達到全世界兩倍，地勤作業時間不可能不壓縮。

另有參與協調的航空業者表示，接駁機坪、貨運機坪都有穿越滑行道的需要，航班量更大，人員與機具在機場裡面移動的距離更遠，導致本來被壓縮的作業時間已壓縮到不合理的地步，只要精神不濟或稍有不慎，就會導致地面車輛發生事故、或是發生撞擊飛機的地安事件。

對此，民航局表示，數周前因有航空業者反映，因此曾探詢桃機公司有無機會放寬每日830架次之容量上限，當時僅是徵詢桃機公司意見，對於是否能真的放寬，民航局尊重桃機公司決定。

交通部常務次長祈文中則表示，運輸服務若遇到特殊節慶，有兩種處理方式，一是放大機型，二是增加起降架次，如何在滿足民眾需求跟兼顧飛安，尤其今年地安事件頻繁，讓大家很關心，民航局要跟航空業者談出好的方法。

祈文中說，交通部在調查近幾次地安事件，發現都是可以避免的，只是沒有去落實，「增加航班風險都會有，但風險是可以管理跟控制的」，SOP就顯得很重要。

航政司副司長韓振華則表示，架次部分需要問桃機公司，這是由桃機公司決定。他說，過去也有超過830架次，但不會影響地安，因為數量不是重點，重點是人員作業是否有按照SOP進行。

民航局說，有關兩岸春節加班機相關事務，因牽涉到兩岸協調機制，歷來均援例辦理，今年也是在此機制下完成並對外宣布。過去十餘年，陸方作法均僅針對熱門航點設限，其他航點不特別設限，主要在於班次很少，甚至沒有需求，所謂「無上限」，其實是「沒有特別設限」的意思，畢竟陸方航點有數十個，對外宣布時無法一一表述。任何情況下，安全都不能犧牲，飛安與地安一樣重要，民航局會繼續堅持把關。

有業界人士表示，業者若有加班機需求，所申請的時間帶，機場都會考量本身的作業能量，若無法容納，就不會同意，所有機場作法都一樣，不可能真的出現毫無限制亂飛的情況。