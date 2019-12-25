食藥署啟動春節專案 熱搜溯源查食安

近年食安危機層出不窮，民眾也越來越注重身體健康。因應新年將至，衛福部食藥署今舉行食安守護記者會，並邀來糕餅、餐飲業公會與迪化商圈促進會等業者宣誓，強調齊對食安把關。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，食藥署自12月起啟動春節稽查專案，查核包含食品製造業者、年節應景食品販售業、名店年菜餐廳等食品來源、添加物是否符合衛生標準外，並也加強網購業者查核，確保產品與提供餐點衛生安全。

食藥署署長吳秀梅表示，今年稽查項目包含生鮮蔬果、餐飲業等面向等，項目與強度都有提升。如今年看了270個點、抽驗項目達1300個品項相當全面，強調對食安的守護。

糕餅同業公會全聯會副理事長高垂琮表示，除配合食藥署每年對旗下會員、業者進行八小時衛生安全講習課程外，也會針對過年等節慶時，加強如烘焙注意事項、食品添加物須符合衛生規範等宣導。

陳姿伶表示，此專案以食藥署與全台22縣市衛生局處單位合作，實際走訪業者製造或販售工廠進行抽查為主；在稽查對象上以製造端、販售端、餐飲端等三面向進行查核。製造端如近年民眾喜歡網購，即針對熱搜、團購、人氣伴手禮等熱門食品的內含物標示、定型化契約是否明確，並實際走訪製造商產地檢視製程、環境與人員衛生等進行稽查。

販售端則是前往民眾常去的連鎖賣場、超市、量販店或迪化街等年貨大街等年節食品販售業者，進行稽查及抽驗。陳姿伶說，此類抽驗對象包含蔬菜、水果、肉品、水產品，或年節應景的年糕、肉乾、餅乾及糖果等加工品，檢驗農藥、動物用藥殘留或食品添加物等相關是否有超標情形。

而在餐飲端部分，衛生單位則是直接至餐廳及推出年菜的餐飲業者直接查核餐點製作、存放過程並抽驗餐點，來看是否符合安全衛生。