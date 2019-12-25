獨／台灣第一櫃！ 台灣芭樂周五封櫃外銷美國

台灣第一櫃！台灣芭樂本周五將封櫃啟程到美國，經過17天海運，美西的華人可以在農曆年前，品嘗到台灣直送的冬果芭樂，成為亞洲第一獲准將芭樂輸美的國家。

台灣貿易商間盛傳台灣芭樂本周五要輸美，外銷芭樂拔得頭籌的貿易商為威名青果有限公司，第一批外銷量為10多公噸試水溫。記者向威名青果求證，威名低調不願證實，只說一切交由農委會國際處對外發言。

農委會國際處副處長林志鴻證實此事。他表示，周五會在包裝場舉辦記者會對外公布，慶祝台灣第一次芭樂外銷美國。

林志鴻表示，由於芭樂輸美的條件，運輸抵達美國前，要經過1度以下持續17天冷藏處理，以現在的技術來說可以達到，但並不容易，且貿易商需要出口前一個月，向農委會農糧署登記外銷供果園，其栽培管理必須符合對方國的一切條件，才得以外銷；這是經過多年努力，突破美國防檢疫，才成為亞洲第一個芭樂獲准進入美國市場的國家。

林志鴻表示，台灣一年外銷芭樂約新台幣1億多元，主要一半都在加拿大，貿易商已經有出口北美市場的經驗，現在是更進一步擴大北美市場；預計這些台灣芭樂，將會在美西的部分超市上架，端看與威名青果合作的是那些美國的超市通路，對於芭樂輸美後市評估。農委會表示，會盡可能地拓展市場、樂觀其成。

根據農委會的外銷統計資料顯示，去年台灣芭樂出口2840公噸，外銷總金額1.53億元，出口前五大市場依序為加拿大(55%)、中國大陸(22%)、香港(17%)、新加坡(5%)及馬來西亞(1%)；在台灣之前，美國只核准墨西哥芭樂輸入美國。