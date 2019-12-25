台鐵春節加開271列次 1月2日零時起陸續開放搶票

因應春節連續假期疏運旅客需要，台鐵局今天宣布全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次，明年1月2日凌晨零時起陸續開放訂票。

台鐵局說，明年1月21日起至1月30日止計10天，全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號114列、莒光號45列、復興號36列，共計195列次；西部幹線加開自強號31列、莒光號17列、復興號及區間車28列，共計76列次。詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網及訂票App「台鐵e訂通2019」查詢。

台鐵局說，春節連續假期車票自1月2日零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月3日零時起開放西部幹線對號列車訂票。

至於春節連假東部幹線實名制列車訂票，台鐵局說自1月4日零時起開放春節加開八班東部幹線實名制列車（1月22日、23日、28日及29日開行）網路、電話語音及超商訂票，開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍於花蓮縣或臺東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

另外，台鐵局說，有七班花東民眾可常態性實名制優先訂票之春節期間車票，自1月2日零時起至1月4日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂1月16日至30日乘車票，未訂完之座位自1月5日零時起全面開放一般旅客訂票。

台鐵局說，七班常態性實名制車次為花蓮為206次（周六行駛）﹅207次（每日行駛）﹅238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）﹅408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

台鐵局也說，為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，1月23日至1月29日止（共七日），加開樹林=宜蘭=花蓮復興號，疏運台北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北＝宜100元、北＝花200元優惠票價。

而為分流春節尖峰時段旅客，台鐵局說春節疏運期間之節前（1月22日）及節後（1月28日）離峰時段推出七折紅眼列車，以紓解尖峰時段人潮。另花蓮縣政府及台東縣政府各申請四列次及六列次返鄉及返工專車，共計開行十列次，由地方政府另行宣佈票務相關事宜。另為加強疏運旅客，自1月21日至1月30日止暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。