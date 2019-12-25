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明起變天！跨年濕涼 各地低溫下探17度

2019-12-25 09:53聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

跨年腳步接近，把握僅一天的好天氣，中央氣象局表示，明天下半天開始受東北季風增強影響，北部、東北部天氣明顯轉涼，屆時北台灣低溫只有15度，空曠地區13、14度，北部、東半部天氣不穩，也有降雨。跨年夜受東北季風影響，北台灣預計也是濕涼的天氣，各地低溫17、18度。

氣象局預報員王品翔表示，今天到明天上半天還是舒適穩定的好天氣，各地高溫還有25到30度，不過，明天上半天開始，天氣逐漸轉變，周五一早就感受氣溫「溜滑梯」，下降地十分明顯，北部、東半部高溫只剩18、20度，各地低溫15到18度，西半部竹苗局部地區甚至只有13、14度，周末東北季風減弱，高溫會略回升至16至19度。

王品翔表示，明後兩天降雨集中在北部、東北部，周末六日東北風雖然減弱，不過受到巴逢颱風影響，其所帶來的水氣使得各地雲量都增多，全台各地都有下短暫雨的機會，其中，北部、東半部降雨明顯，中南部則為零星短暫雨，下周一、周二東北季風再度增強，北部、東北部迎風面也有降雨。

下周將迎接跨年，王品翔表示，周日到下周一東北季風再度增強，各地低溫15到18度，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，跨年夜目前看來也是以東北風影響的型態為主，各地低溫約17、18度，北部及東半部地區有局部短暫雨，明年元旦至1月3日東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

其他天氣注意事項，氣象局提醒，明天之前東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動請注意安全；西半部地區及馬祖清晨有局部霧發生機率，行車用路請注意安全。

明天下半天開始，受東北季風增強影響，北部、東北部天氣明顯轉涼。本報資料照片
明天下半天開始，受東北季風增強影響，北部、東北部天氣明顯轉涼。本報資料照片
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低溫跨年

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