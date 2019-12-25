明鋒面伴隨冷空氣南下 轉雨降溫較濕冷

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天對北部來說算是小小的空檔，天氣轉晴回溫，明天、周四受到鋒面雲系南下及東北風增強的影響，將會比較濕冷。

他說，東北部和東部雖然今天雲量還是偏多，不過降雨機率不算高，有局部零星短暫陣雨，而且比較集中在花蓮和台東一帶，明天整個東半部也會轉為較不穩定的天氣型態。中南部穩定的天氣可以持續到周五，不過要留意日夜溫差和空氣品質。

今天天氣之所以比較穩定，他說，是因為東北風在今天明顯減弱，轉為較溫暖的偏東風到東南風，因此背風側的西半部天氣也相對穩定，迎風面的東部雲量仍然偏多，不過因為整體水氣並不多，因此東部的降雨比較零星短暫。

賴忠瑋說，目前位於中國福建北邊到浙江一帶的鋒面雲系，將於明天南下影響台灣，並伴隨東北風和冷空氣。這波鋒面主要影響區域在北部和東北部，而且移動速度快，主要容易下雨的時間只有周四，周五台灣附近的水氣就會減少，北部和東北部的降雨也會緩和，雖然東北部山區還是會有因為地形抬升而有零星局部短暫陣雨。

不過周五仍有東北風的影響，東北風主要影響範圍，除了北部和東北部等迎風面之外，中南部和東部沿海的風也會變大。周四及周五兩天全台各地也都要留意降溫，其中以周五和周六兩天的清晨較冷，預計北部和東北部將降到只有15度左右，中部空曠地區則有機會下探13度，南部和東部也將降到只有16到18度，周六白天起才會緩慢回溫。

他說，周六台灣會再轉為偏東風，但是水氣卻會從南到北逐漸影響台灣，天氣的變動度比較大，最主要的原因是南邊巴逢颱風外圍環流雲系的影響。