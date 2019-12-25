跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至明天下午盛行東南風，各地皆為晴時多雲，白天氣溫大幅回升，北台灣高溫約在27度左右、中南部則可達30度，為溫暖如春的天氣；東半部、恆春半島雲量稍多、偶有局部短暫雨的機率。今天北部16至27度、中部16至30度、南部18至30度、東部18至28度。

明天傍晚起至周五有一波較強東北季風快速南下，迎風面北部、東北部及東部雲量增、有局部短暫雨；吳德榮說，北台灣氣溫遽降、轉濕冷。背風面所受的影響較小，為晴時多雲，氣溫略降。

他說，周五晨以及周五晚、周六晨，中部以北平地最低溫約可降至13、14度；台北市平地約降至14、15度；強度雖比大陸冷氣團略遜一籌，但因北台灣的氣溫變化快、幅度又大，感覺還是會冷的，不可輕忽。

周六白天起至周日東北風減弱、氣溫明顯回升；他說，巴逢颱風也在南海逐漸減弱，周六晚起其外圍水氣輸送至台灣附近，各地降雨機率逐漸提高。周日巴逢颱風的水氣仍籠罩全台，各地有雨，局部地區雨勢較大。