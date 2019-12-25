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跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

2019-12-25 07:18聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至明天下午盛行東南風，各地皆為晴時多雲，白天氣溫大幅回升，北台灣高溫約在27度左右、中南部則可達30度，為溫暖如春的天氣；東半部、恆春半島雲量稍多、偶有局部短暫雨的機率。今天北部16至27度、中部16至30度、南部18至30度、東部18至28度。

明天傍晚起至周五有一波較強東北季風快速南下，迎風面北部、東北部及東部雲量增、有局部短暫雨；吳德榮說，北台灣氣溫遽降、轉濕冷。背風面所受的影響較小，為晴時多雲，氣溫略降。

他說，周五晨以及周五晚、周六晨，中部以北平地最低溫約可降至13、14度；台北市平地約降至14、15度；強度雖比大陸冷氣團略遜一籌，但因北台灣的氣溫變化快、幅度又大，感覺還是會冷的，不可輕忽。

周六白天起至周日東北風減弱、氣溫明顯回升；他說，巴逢颱風也在南海逐漸減弱，周六晚起其外圍水氣輸送至台灣附近，各地降雨機率逐漸提高。周日巴逢颱風的水氣仍籠罩全台，各地有雨，局部地區雨勢較大。

他說，下周一、周二另一波強度類似的東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨；下周一中部亦有局部短暫雨的機率。氣溫逐漸下降，跨年前後降至最低，中部以北平地低溫約可降至13、14度；台北市平地低溫約降至14、15度。跨年北部、東北部有局部雨；花東雲量多、亦有局部短暫雨的機率；中南部的天氣相對穩定，為多雲時晴。北部、東半部的跨年、迎曙光活動、可能受到干擾。

吳德榮說，北部、東半部的跨年、迎曙光活動、可能受到干擾。圖為台北101跨年煙火秀...
吳德榮說，北部、東半部的跨年、迎曙光活動、可能受到干擾。圖為台北101跨年煙火秀。本報資料照片
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低溫跨年

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