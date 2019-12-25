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比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10聯合報 記者林政忠／即時報導

12月25日凌晨零時起，台灣高鐵開賣春節疏運列車，加開424班次列車（南下213班、北上211班），總計十天提供 1793 班次列車的旅運服務。

不過，高鐵官網凌晨一開放就塞爆，網路訂票出現「線上使用者已達系統上限，請稍後再試」、「系統忙碌中，請耐心等候，並請勿使用重新整理鍵或離開本頁面」等通知。

記者實測，從凌晨零時起20分鐘內，官網完全塞爆，無法登入。每一年搶高鐵春節票，堪稱比跨年演唱會還瘋狂搶手。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，還有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵官網凌晨一開賣春節疏運列車就塞爆，網路訂票出現「線上使用者已達系統上限，請稍...
高鐵官網凌晨一開賣春節疏運列車就塞爆，網路訂票出現「線上使用者已達系統上限，請稍後再試」通知。圖／擷取自台灣高鐵官網
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高鐵官網凌晨一開賣春節疏運列車就塞爆，網路訂票出現」、「系統忙碌中，請耐心等候，...
高鐵官網凌晨一開賣春節疏運列車就塞爆，網路訂票出現」、「系統忙碌中，請耐心等候，並請勿使用重新整理鍵或離開本頁面」通知。圖／擷取自台灣高鐵官網
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高鐵列車春節

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