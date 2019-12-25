比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

12月25日凌晨零時起，台灣高鐵開賣春節疏運列車，加開424班次列車（南下213班、北上211班），總計十天提供 1793 班次列車的旅運服務。

不過，高鐵官網凌晨一開放就塞爆，網路訂票出現「線上使用者已達系統上限，請稍後再試」、「系統忙碌中，請耐心等候，並請勿使用重新整理鍵或離開本頁面」等通知。

記者實測，從凌晨零時起20分鐘內，官網完全塞爆，無法登入。每一年搶高鐵春節票，堪稱比跨年演唱會還瘋狂搶手。