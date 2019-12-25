親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

2019-12-25 00:18聯合報 記者陳婕翎簡浩正羅真／台北報導

衛福部疾管署昨呼籲合乎公費流感疫苗接種條件者盡快接種。 記者余承翰／攝影
衛福部疾管署昨呼籲合乎公費流感疫苗接種條件者盡快接種。 記者余承翰／攝影
分享

上周類流感就診突破十萬人次，新增五十五例重症病例，創今年新高；衛福部疾管署昨天宣布，本周正式進入流感流行期，比預估提前兩周，但推測流感高峰期仍出現於明年春節。今年截至上周，流感併發重症病例數有兩千一百五十八例，為近五年最高，疾管署提醒民眾注意防範。

另外，今年公費流感疫苗共六○四萬劑，跟過去兩年一樣，占全人口百分之廿五，但遇到史上第一次提供四價疫苗，且最晚開打，疾管署副署長羅一鈞坦言，今年「打氣」旺，以目前接種速度推估，公費疫苗可能於春節前用罄，呼籲合乎公費接種條件者盡快接種，若未在春節前出來打，恐無法打到疫苗。

疾管署監測顯示，國內上周門急診類流感就診達十萬四百四十二人次，較前一周增加百分之七點六，急診類流感就診病例為百分之十一點八，超過流行閾值百分之十一點五，顯示正式進入流行期。上周類流感群聚有廿七起，為三周以來最高，校園群聚廿三起，包括國中九起，國小七起，高中及幼兒園各三起，大專院校也有一起。

流感併重症病例增加，羅一鈞分析有兩個原因，一是夏季流感持續，直到十月仍未到谷底而直接銜接冬季；二是今年目前流行種類為H1N1，相對於以往H3N2、B型流感，對中壯年引起重症、嬰幼兒引發腦炎的比率較高，導致個案數增加。

H1N1是二○○九年之後才出現的新型流感病毒株，許多民眾幾乎沒有得過，感染後可能因免疫反應旺盛，對抗病毒時也破壞自體細胞，導致重症，威脅較高。羅一鈞說明，新增重症患者中，最小為北部三個月大男嬰，於十二月十二日發病，隔天送入加護病房，確診為A型H1N1併發腦炎，目前仍住院治療。

除了老幼族群，中壯年也不可掉以輕心，上周重症患者中，有廿名是五十至六十四歲中壯年，屬於預計元旦才接種疫苗的第三階段對象，占上周五十五名新增重症病例三成；若以十月一日統計至昨天，流感個案五十至六十四歲有一百一十四例，占總數三百五十八例的百分之卅二。

羅一鈞說，適逢暖冬，若氣溫偏暖、今年接種率比去年同期好，加上醫療院所發現Ｂ型流感個案有增加趨勢，未來一個月流行病毒型別可能轉變，研判流感疫情不會大幅上升，預估冬季流感高峰期仍會出現於農曆年期間。

類流感流感疫苗春節疫情暖冬流感病毒

延伸閱讀

單週逾900人次就醫 水痘疫情創4年同期新高

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％...

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費...

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來...

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10

「健康存摺」無法管 健保資料恐遭濫用

2019-12-25 00:36

藍委批流感疫苗施打效率差 逾萬家庭受累

2019-12-24 23:53

流感季節漸不明 全年都要警覺

2019-12-24 23:48

流感疫苗打氣旺 明年擬改回統一施打

2019-12-24 23:43

關懷年輕型失智者的家人

2019-12-24 23:32

防疫空窗期 檢測你的健康識能

2019-12-24 23:23

台北榮總建置馬祖鄉親服務台

2019-12-24 23:10

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

好狂！她交換禮物抽到「金爐」 網笑哭勸：甕窯雞烤起來～

2019-12-24 20:00

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

健康存摺新功能藏風險 病友團體表憂心

2019-12-24 19:08

醫界七大公協會代表 呼籲中火落實減煤承諾

2019-12-24 19:06

拒絕燃煤造成空汙 醫師籲中火降載

2019-12-24 18:56

打破大眾迷思 愛滋篩檢只要15分鐘

2019-12-24 18:53

動物開趴＋高空特技 台灣燈會白天也好玩

2019-12-24 18:26

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

明年1月3日起 小額郵包可 QR-Code繳稅

2019-12-24 17:39

飛機椅套皮革做的！樂桃4款限量商品 零錢包、卡夾都有

2019-12-24 17:05

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％接種

2019-12-24 16:33

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

2019-12-24 16:07

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2019-12-24 15:07

總統府元旦升旗典禮三波交管 26日開始首波管制

2019-12-24 14:53

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49

石綿潛伏期可長達40年 明年起免費健檢

2019-12-24 14:42

顧勞工健康明年增夜間諮詢、臨場訪視

2019-12-24 14:41

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

2019-12-24 14:28

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

2019-12-24 14:21

阿基師獻手藝 伴孤老饗耶誕大餐

2019-12-24 14:17

周四下半天雨神攪局 周五、六清晨冷空氣最強

2019-12-24 14:07

北市：中央將提早完成疫苗配送

2019-12-24 14:00

流感重症創高！552班次停課 逾半在北市

2019-12-24 13:59

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

2019-12-24 13:58

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top