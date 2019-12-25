單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

衛福部疾管署昨呼籲合乎公費流感疫苗接種條件者盡快接種。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

上周類流感就診突破十萬人次，新增五十五例重症病例，創今年新高；衛福部疾管署昨天宣布，本周正式進入流感流行期，比預估提前兩周，但推測流感高峰期仍出現於明年春節。今年截至上周，流感併發重症病例數有兩千一百五十八例，為近五年最高，疾管署提醒民眾注意防範。

另外，今年公費流感疫苗共六○四萬劑，跟過去兩年一樣，占全人口百分之廿五，但遇到史上第一次提供四價疫苗，且最晚開打，疾管署副署長羅一鈞坦言，今年「打氣」旺，以目前接種速度推估，公費疫苗可能於春節前用罄，呼籲合乎公費接種條件者盡快接種，若未在春節前出來打，恐無法打到疫苗。

疾管署監測顯示，國內上周門急診類流感就診達十萬四百四十二人次，較前一周增加百分之七點六，急診類流感就診病例為百分之十一點八，超過流行閾值百分之十一點五，顯示正式進入流行期。上周類流感群聚有廿七起，為三周以來最高，校園群聚廿三起，包括國中九起，國小七起，高中及幼兒園各三起，大專院校也有一起。

流感併重症病例增加，羅一鈞分析有兩個原因，一是夏季流感持續，直到十月仍未到谷底而直接銜接冬季；二是今年目前流行種類為H1N1，相對於以往H3N2、B型流感，對中壯年引起重症、嬰幼兒引發腦炎的比率較高，導致個案數增加。

H1N1是二○○九年之後才出現的新型流感病毒株，許多民眾幾乎沒有得過，感染後可能因免疫反應旺盛，對抗病毒時也破壞自體細胞，導致重症，威脅較高。羅一鈞說明，新增重症患者中，最小為北部三個月大男嬰，於十二月十二日發病，隔天送入加護病房，確診為A型H1N1併發腦炎，目前仍住院治療。

除了老幼族群，中壯年也不可掉以輕心，上周重症患者中，有廿名是五十至六十四歲中壯年，屬於預計元旦才接種疫苗的第三階段對象，占上周五十五名新增重症病例三成；若以十月一日統計至昨天，流感個案五十至六十四歲有一百一十四例，占總數三百五十八例的百分之卅二。

羅一鈞說，適逢暖冬，若氣溫偏暖、今年接種率比去年同期好，加上醫療院所發現Ｂ型流感個案有增加趨勢，未來一個月流行病毒型別可能轉變，研判流感疫情不會大幅上升，預估冬季流感高峰期仍會出現於農曆年期間。