湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

一名男網友PO文表示，將甜湯圓放進氣炸鍋裡面煮，不料5分鐘過後內餡全都跑了出來，讓他傻眼直呼「想找地洞鑽」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

氣炸鍋是現今家庭中的做菜好幫手，因為主打不需要使用大量油脂，煮起來相對健康，成功擄獲許多主婦煮夫的心。但今（24）日卻有一名男網友在爆怨公社中PO文表示，近日聽從姊姊的建議將包餡甜湯圓放進氣炸鍋裡面煮，不料5分鐘過後打開一看，湯圓裡頭的花生內餡全都跑了出來，讓他傻眼直呼「想找地洞鑽」。

原PO在文中提到，近日姊姊告訴他去市場買菜時有人請吃湯圓，而且還是用氣炸鍋炸的湯圓超級好吃，於是原PO就好奇的想知道烹煮的方法，姊姊卻告訴他直接把湯圓丟進去就可以了，原PO聽到後感到相當疑惑，接著反問姊姊「那湯圓不會爆開嗎？」，對方卻很肯定的說「不會！要買大顆的那種，超級好吃」。

隨後原PO隔天就特別邀請好友到家裡一起吃湯圓，沒想到當他將冷凍過後的湯圓排好放進氣炸鍋5分鐘後打開來一看，鍋內湯圓的花生內餡全部爆漿流出，只剩下白色的皮還完好如初，當下讓他超傻眼，也只好假裝一本正經的告訴好友「這是減糖吃法，因為吃一顆熱量會太高，所以故意用沾著吃」。

PO文一出後，立刻引來眾多網友開玩笑留言「肯定是忘了吐沙」、「先把它剖開把餡挖出來，就不會流出來了」、「如果是芝麻湯圓就直接吐沙了」、「名副其實的流沙湯圓」、「全部都烙賽的感覺」。

隨後便有料理達人分享不會爆漿的炸湯圓方法，「表面要擦一點油才比較不會爆」、「要包酥皮才不會爆喔」、「酥皮如果沒包好一樣會吐沙，所以要慎防」、「湯圓要先用酥皮包起來，然後刷上蛋液再放入氣炸鍋，才不會爆漿」。