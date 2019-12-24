第二枚科技專業獎章 頒給台灣第一間AI學校校長

科技部長陳良基今天頒出全國第二個「一等科技專業獎章」給中研院士、台灣第一間人工智慧學校校長孔祥重。陳良基說，孔祥重創辦AI學校，20個月內培育我國5000名產業AI化人才，創造直接產值超過100億元，讚其為「AI教育領航人」。

陳良基上周頒發第一個一等科技專業獎章給廣達電腦董事長林百里，表揚林是「AI傳教士」，推動AI創新能量。陳良基今天在頒獎典禮後受訪表示，此獎章表揚長期對科技推動有實質功勞，並以對社會的影響效力為評估標準，AI是這幾年的關鍵，因此從中選出。明年會頒發第三個一等科技專業獎章，人選從國際角度協助台灣的人士。

科技部表示，孔祥重2017年有感台灣產業亟需升級轉型，由中研院資訊科學研究所組成研究團隊，半年內拜訪各產業了解需求，發現「找不到人」是台灣發展產業AI化與AI產業化的最大瓶頸。為加速育才，他與國票金控董座魏啟林成立科技生態發展公益基金會，台灣人工智慧學校是該會的第一個重要專案。

孔祥重表示，台灣人工智慧學校目標是AI人才培育，校友也能互相連結。校內學員來自服務業、製造業、醫療，台灣幅員小，各產業能夠一起做事很難得，能促進產業橫向連結。台灣雖然小，但大家努力趕上，這態度非常好。