冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

氣象局副局長鄭明典表示，「不需要專家，大家應該都會有同感，冬天快不見了！」他說，今年的台灣氣溫，很可能出現平地有紀錄以來的最高溫年的紀錄。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

暖化來真的！氣象局副局長鄭明典晚間在臉書貼文寫到，「不需要專家，大家應該都會有同感，冬天快不見了！」他說，今年的台灣氣溫，很可能出現平地有紀錄以來的最高溫年的紀錄。

氣象局臉書「報氣候—中央氣象局」也貼文也寫到，2019年統計至12月23日，均溫達到24.55度，其次是2016年與2017年24.4度，再來是1998年24.39度、2015年24.3度，判斷2019年均溫可能再創下新高。