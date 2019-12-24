健康存摺新功能藏風險 病友團體表憂心

健保署今年開放業者申請介接健保資料，民眾經同意可提供過去三年就醫資料，目前已有9個App正式上架，然而針對業者使用目的、是否轉賣資料等，健保署至今仍無法可管。健保署宣稱開放資料是把資料還給民眾，然其強大的延伸性，卻引起許多病友團體擔心潛藏個資被賣掉的隱憂。

全民健保署開放提供健康存摺系統軟體開發套件（software development kit, SDK）透過此SDK可讓第三方APP介接健康存摺，廠商除了能取得民眾三年內就醫資料，還能透過額外同意的方式，持續取得新資料，甚至有商業保險公司宣布民眾只要同意授權健康存摺資料，就能節省核保天數。

然而看似利於民眾健康管理的工具，卻引起許多病友及民眾擔憂自己的資訊被綁架。健保署表示，開發健保SDK套件目的是把資料還給民眾，民眾在知情同意的情況下，將資料提供給業者使用，目前沒有限制業者使用目的。民眾授權後若是要要取消則需自行向被授權單位申請取消，與健保署無關。

病友團體台灣全癌症病友連線表示，開放SDK能夠有app讓病友就醫時不需要再列印出各種檢驗資料等，就能拿著手機去尋求第二醫療意見確實很方便。但首先必須考慮如何確知是「本人」同意下載和利用app、使用的「個人因子」強度是否強大，且健保署是否有相關規範，以及是否有能力檢核和把關廠商做出來的app符合規範。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧則表示，若是愛滋感染者使用相關app，是否也有可能疾病隱私被廠商賣掉，導致莫名其妙被解雇或是其他生活權益受損，也是一大疑慮。因此健保署必須說明基於何種法源依據授權給廠商利用病患資料，以及若是病患的資料被廠商買賣，該如何證明權利受損以及如何救濟，不能僅認為是「民眾和廠商之間的事」。