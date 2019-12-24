醫界七大公協會代表 呼籲中火落實減煤承諾

醫界七大公協會代表今天組成請願團到環保署門口，要求中火減煤四成的承諾一定要在2020年元月落實，也不應增加燃煤10%，同時呼籲民眾參加12月29日的台北反空汙遊行。

中華民國診所協會全聯會、大台中醫師公會、大台中診所協會、台中市大肚山改善空汙協會、新北市健保診所協會、新北市診所協會、新北市醫師公會等代表今天到環保署陳情。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，多次呼籲要加嚴空品符合WHO標準，燃煤產生的煤灰裡面含許多重金屬、汞、鎘等，美國2015年訂定煤灰管理辦法，但2018年才開始真正落實，而中火的煤灰管理卻不透明。

中華民國診所協會全聯會理事長廖慶龍說，上禮拜去日月潭釣魚，一查PM2.5濃度每立方公尺高達70至80微克，「我是去休閒還是來吸毒氣？」最近研究骨質疏鬆也跟空汙有關，「選舉到了很多政治人物都要我站出來助選，我都拒絕，但是今天我為了健康一定要站出來。」

新北市診所協會常務理事陳建良說，他身為耳鼻喉科醫師，對空品非常敏感，空品差時病人就會多。中火應該慢慢減煤，因為鼻子是「第一道接觸空汙的器官」。

社區醫師賴怡均表示，中火和鋼鐵廠是高汙染、高投入、高耗能、低產值的產業，全民應站出來給小孩更健康乾淨的未來。