親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

醫界七大公協會代表 呼籲中火落實減煤承諾

2019-12-24 19:06聯合報 記者吳姿賢／即時報導

醫界七大公協會代表今天組成請願團到環保署門口，要求中火減煤四成的承諾一定要在2020年元月落實，也不應增加燃煤10%，同時呼籲民眾參加12月29日的台北反空汙遊行。

中華民國診所協會全聯會、大台中醫師公會、大台中診所協會、台中市大肚山改善空汙協會、新北市健保診所協會、新北市診所協會、新北市醫師公會等代表今天到環保署陳情。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，多次呼籲要加嚴空品符合WHO標準，燃煤產生的煤灰裡面含許多重金屬、汞、鎘等，美國2015年訂定煤灰管理辦法，但2018年才開始真正落實，而中火的煤灰管理卻不透明。

中華民國診所協會全聯會理事長廖慶龍說，上禮拜去日月潭釣魚，一查PM2.5濃度每立方公尺高達70至80微克，「我是去休閒還是來吸毒氣？」最近研究骨質疏鬆也跟空汙有關，「選舉到了很多政治人物都要我站出來助選，我都拒絕，但是今天我為了健康一定要站出來。」

新北市診所協會常務理事陳建良說，他身為耳鼻喉科醫師，對空品非常敏感，空品差時病人就會多。中火應該慢慢減煤，因為鼻子是「第一道接觸空汙的器官」。

社區醫師賴怡均表示，中火和鋼鐵廠是高汙染、高投入、高耗能、低產值的產業，全民應站出來給小孩更健康乾淨的未來。

醫界七大公協會代表今天到環保署門口，要求中火落實減煤承諾。記者吳姿賢／攝影
醫界七大公協會代表今天到環保署門口，要求中火落實減煤承諾。記者吳姿賢／攝影
分享

中火醫師

延伸閱讀

拒絕燃煤造成空汙 醫師籲中火降載

影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2020房市預測 不動產全聯會選出這個字

九成、40年、5年寬限期 全聯會籲政府推加強...

空汙致命？嬰兒、孕婦死亡率創新高

竹縣一選區／垃圾場空汙 藍綠選將各提解方

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

明年1月3日起 小額郵包可 QR-Code繳稅

2019-12-24 17:39

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

動物開趴＋高空特技 台灣燈會白天也好玩

2019-12-24 18:26

健康存摺新功能藏風險 病友團體表憂心

2019-12-24 19:08

拒絕燃煤造成空汙 醫師籲中火降載

2019-12-24 18:56

打破大眾迷思 愛滋篩檢只要15分鐘

2019-12-24 18:53

飛機椅套皮革做的！樂桃4款限量商品 零錢包、卡夾都有

2019-12-24 17:05

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％接種

2019-12-24 16:33

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

2019-12-24 16:07

影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2019-12-24 15:07

總統府元旦升旗典禮三波交管 26日開始首波管制

2019-12-24 14:53

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49

石綿潛伏期可長達40年 明年起免費健檢

2019-12-24 14:42

顧勞工健康明年增夜間諮詢、臨場訪視

2019-12-24 14:41

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

2019-12-24 14:28

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

2019-12-24 14:21

阿基師獻手藝 伴孤老饗耶誕大餐

2019-12-24 14:17

周四下半天雨神攪局 周五、六清晨冷空氣最強

2019-12-24 14:07

北市：中央將提早完成疫苗配送

2019-12-24 14:00

流感重症創高！552班次停課 逾半在北市

2019-12-24 13:59

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

2019-12-24 13:58

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31

高雄茂林首見標放紫斑蝶 再度證實台灣蝶道

2019-12-24 13:25

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

跨年用力玩 對著飛翼許願 超High演唱會

2019-12-24 12:53

碰！精彩999秒煙火秀 閃耀跨年燦爛夜

2019-12-24 12:50

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

不再「純人工」 台大骨髓抹片將導入AI助診斷

2019-12-24 12:44

天氣變化大 心衰竭停止呼吸 ECPR20分鐘成功搶救

2019-12-24 12:25

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

全台流感疫苗缺貨？ 北市：中央加速補貨中

2019-12-24 12:10

公務員起薪低於三萬卻一堆人搶？網中肯點關鍵：不是只看薪水

2019-12-24 12:00

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top